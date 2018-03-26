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    Суд в Германии продлил арест Пучдемона

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    Суд в Германии продлил арест Пучдемона

    Суд в Германии продлил арест Пучдемона

    Участковый суд в немецком городе Ноймюнстер продлил содержание под стражей экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона.

    Как сообщает ТАСС, суд распорядился оставить политика под стражей. Теперь будет решаться вопрос о его экстрадиции в Испанию.

    Накануне тысячи недовольных вышли на улицы Каталонии после того, как власти Германии арестовали Пучдемона, задержанного 25 марта на севере страны. Акции протеста быстро переросли в беспорядки. При этом демонстранты заявили, что это только начало, и пообещали массовую забастовку.

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