Задержанного в Германии Пучдемона ждет экстрадиция в Испанию

Стали известны подробности задержания бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона в ФРГ.
Политика схватили на трассе в земле Шлезвиг-Гольштейн. В настоящее время он находится в полицейском участке.
Скорее всего, Пучдемон будет экстрадирован в Испанию, сообщил ТАСС представитель правоохранительных органов Киль Уве Келлер. Так, отвечая на просьбу пояснить, последует ли теперь высылка Пучдемона, он отметил, что «этим вопросом занимается прокуратура, она и примет решение».
Агентство отмечает, что в таких случаях решение о высылке принимается на следующий день после задержания.
Ранее сообщалось, что Пучдемон был задержан в Германии, когда пересекал границу с Данией. Уточнялось, что политик направлялся в Бельгию.
В Испании против него выдвинуты обвинения в организации мятежа, неподчинении властям и растрате государственных средств.
Скорее всего, Пучдемон будет экстрадирован в Испанию, сообщил ТАСС представитель правоохранительных органов Киль Уве Келлер. Так, отвечая на просьбу пояснить, последует ли теперь высылка Пучдемона, он отметил, что «этим вопросом занимается прокуратура, она и примет решение».
Агентство отмечает, что в таких случаях решение о высылке принимается на следующий день после задержания.
Ранее сообщалось, что Пучдемон был задержан в Германии, когда пересекал границу с Данией. Уточнялось, что политик направлялся в Бельгию.
В Испании против него выдвинуты обвинения в организации мятежа, неподчинении властям и растрате государственных средств.
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