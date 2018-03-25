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    Задержанного в Германии Пучдемона ждет экстрадиция в Испанию

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    Задержанного в Германии Пучдемона ждет экстрадиция в Испанию

    Задержанного в Германии Пучдемона ждет экстрадиция в Испанию

    Задержанного в Германии Пучдемона ждет экстрадиция в Испанию

    Стали известны подробности задержания бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона в ФРГ.

    Политика схватили на трассе в земле Шлезвиг-Гольштейн. В настоящее время он находится в полицейском участке.

    Скорее всего, Пучдемон будет экстрадирован в Испанию, сообщил ТАСС представитель правоохранительных органов Киль Уве Келлер. Так, отвечая на просьбу пояснить, последует ли теперь высылка Пучдемона, он отметил, что «этим вопросом занимается прокуратура, она и примет решение».

    Агентство отмечает, что в таких случаях решение о высылке принимается на следующий день после задержания.

    Ранее сообщалось, что Пучдемон был задержан в Германии, когда пересекал границу с Данией. Уточнялось, что политик направлялся в Бельгию.

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