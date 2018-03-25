Полиция Германии задержала Карлеса Пучдемона

Полиция Германии задержала бывшего главу женералитета Каталонии на границе страны с Данией.
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Как передает РИА Новости со ссылкой на адвоката Пучдемона, он «был задержан в Германии, когда пересекал границу с Данией, направляясь в Бельгию из Финляндии».
В настоящее время Пучдемон находится в комиссариате. Адвокат добавил, что отношение к Пучдемону по стороны немецкой полиции «корректное».
Отметим, что накануне более 20 человек пострадали в результате массовых беспорядков в Барселоне. Сотни митингующих пытались прорваться к представительству испанского правительства, но их остановила полиция. Беспорядки начались после решения Верховного суда Испании, который выдал международный ордер на арест бежавших из страны политиков, в том числе и Пучдемона.
Сообщалось, что с ноября прошлого года Пучдемон вместе с тремя соратниками находится в Бельгии. Их всех обвиняют в проведении незаконного референдума и организации восстания. В общей сложности по делу проходят 25 человек. Тех, кто сейчас находится в Испании, уже взяли под стражу.
В настоящее время Пучдемон находится в комиссариате. Адвокат добавил, что отношение к Пучдемону по стороны немецкой полиции «корректное».
Отметим, что накануне более 20 человек пострадали в результате массовых беспорядков в Барселоне. Сотни митингующих пытались прорваться к представительству испанского правительства, но их остановила полиция. Беспорядки начались после решения Верховного суда Испании, который выдал международный ордер на арест бежавших из страны политиков, в том числе и Пучдемона.
Сообщалось, что с ноября прошлого года Пучдемон вместе с тремя соратниками находится в Бельгии. Их всех обвиняют в проведении незаконного референдума и организации восстания. В общей сложности по делу проходят 25 человек. Тех, кто сейчас находится в Испании, уже взяли под стражу.
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