«Пыталась спасти всех»: кемеровчанка рассказала, как вывела девочку из горящего ТЦ

На месте трагедии работает усиленная группировка МЧС. Операцией руководит глава ведомства Владимир Пучков. В Кемерово он вылетел по поручению президента. Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в торговом центре. В связи со случившимся у главы государства сегодня изменен рабочий график. Тем временем жители Кемерова, ставшие свидетелями трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», продолжают делиться с журналистами деталями случившегося.
Корреспонденту НТВ Владе Копыловской удалось пообщаться с очевидицей пожара по имени Екатерина Петрова, которая находилась на четвертом этаже, когда началось возгорание. Катя не только сумела спастись сама, но и вывела на улицу маленькую девочку и передала ее маме.
Екатерина Петрова: «Вчера я из магазина „Ярче“ поднялась на четвертый этаж, села около катка. За автоматами мне сначала ничего не было видно, но побежали люди и начали кричать: „Пожар“. Все ломанулись. Девочка стояла одна. Ее как будто никто не видел. Я обернулась, взяла ее с собой и пошла вниз на третий этаж. Все побежали в сторону огня, а я побежала в сторону боулинга, там практически не было народа. Я всех звала туда, чтобы спасти больше людей».
По словам девушки, у нее ушло 30–40 минут на то, чтобы выбраться из здания торгового центра.
Екатерина Петрова: «Там невозможно было, там каждый был за себя. Я пыталась спасти всех».
Возле сгоревшего ТЦ силами кемеровчан создан стихийный мемориал. Жители принесли огромное количество цветов. И скорбящие все прибывают, в этот тяжелый день все хотят быть вместе и поддерживать друг друга.
В штабе на месте ЧП собираются родственники погибших и те, кто еще надеется, что их дети и другие родственники могут быть живы. Обстановка очень тяжелая. Некоторых спасатели выносят буквально на руках — требуется скорая помощь.
Местные власти обещают оказать жителям, потерявшим близких, поддержку, в том числе материальную.
Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области: «За каждой семьей закрепили врача, психолога, работника соцзащиты. Надо с людьми быть просто психологически, сопереживать с ними. Мы приняли решение: семьям по миллиону рублей за каждого погибшего».
Сегодня, когда снова повалил черный дым из крыши ТЦ, кемеровчанам стало не по себе. Хотя, как выяснилось, это спасатели производили работы: дым вышел из тех помещений, по которым проходили пожарные. Работы в ТЦ ведутся в тяжелых условиях, здание в некоторых местах грозит обрушиться. По ходу движения спасателям приходится укреплять конструкции.
Владимир Пучков: «Мы обследовали все пять этажей. Продолжаем разбор завалов на третьем этаже».
В Кемеровской области объявлен трехдневный траур. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека.
Екатерина Петрова: «Вчера я из магазина „Ярче“ поднялась на четвертый этаж, села около катка. За автоматами мне сначала ничего не было видно, но побежали люди и начали кричать: „Пожар“. Все ломанулись. Девочка стояла одна. Ее как будто никто не видел. Я обернулась, взяла ее с собой и пошла вниз на третий этаж. Все побежали в сторону огня, а я побежала в сторону боулинга, там практически не было народа. Я всех звала туда, чтобы спасти больше людей».
По словам девушки, у нее ушло 30–40 минут на то, чтобы выбраться из здания торгового центра.
Екатерина Петрова: «Там невозможно было, там каждый был за себя. Я пыталась спасти всех».
Возле сгоревшего ТЦ силами кемеровчан создан стихийный мемориал. Жители принесли огромное количество цветов. И скорбящие все прибывают, в этот тяжелый день все хотят быть вместе и поддерживать друг друга.
В штабе на месте ЧП собираются родственники погибших и те, кто еще надеется, что их дети и другие родственники могут быть живы. Обстановка очень тяжелая. Некоторых спасатели выносят буквально на руках — требуется скорая помощь.
Местные власти обещают оказать жителям, потерявшим близких, поддержку, в том числе материальную.
Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области: «За каждой семьей закрепили врача, психолога, работника соцзащиты. Надо с людьми быть просто психологически, сопереживать с ними. Мы приняли решение: семьям по миллиону рублей за каждого погибшего».
Сегодня, когда снова повалил черный дым из крыши ТЦ, кемеровчанам стало не по себе. Хотя, как выяснилось, это спасатели производили работы: дым вышел из тех помещений, по которым проходили пожарные. Работы в ТЦ ведутся в тяжелых условиях, здание в некоторых местах грозит обрушиться. По ходу движения спасателям приходится укреплять конструкции.
Владимир Пучков: «Мы обследовали все пять этажей. Продолжаем разбор завалов на третьем этаже».
В Кемеровской области объявлен трехдневный траур. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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