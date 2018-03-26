Министр обороны Британии: выданы ордера на арест сомнительного российского капитала

Британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что Лондон после отравления
экс-шпиона Скрипаля в Солсбери намерен принять меры в отношении российского капитала сомнительного происхождения.
Гэвин Уильямсон: «Уже есть ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в Великобритании недавно уже начал действовать новый закон. Наша цель обеспечить, чтобы любое непонятным образом добытое имущество было взято на учет, и для этого предпринимаются необходимые шаги».
С таким заявлением Уильямсон выступил на пресс-конференции в Таллине, передает «Интерфакс». Министр добавил, что британское правительство в ближайшие недели и месяцы будет старательно работать над этим вопросом.
Уильямсон также позволил себе резкое высказывание в адрес России. По его словам, целью Москвы является внесение раскола между Великобританией и ее союзниками, но Эстония и многие другие государства показали, что это невозможно.
В свою очередь министр обороны Эстонии Юри Луйк зверил, что в Таллине полностью доверяют объяснениям Лондона об отравлении в Солсбери.
Как ранее заявила британский премьер Тереза Мэй, будут заморожены счета, связанные с российским государством, если возникнут подозрения, что они могут использоваться во вред британским гражданам.
Напомним, бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери 4 марта. Британские власти обвинили в покушении на них Москву, но российская сторона отрицает свою причастность к отравлению и подчеркивает, что никаких убедительных доказательств Лондон до сих пор так и не представил.
С таким заявлением Уильямсон выступил на пресс-конференции в Таллине, передает «Интерфакс». Министр добавил, что британское правительство в ближайшие недели и месяцы будет старательно работать над этим вопросом.
Уильямсон также позволил себе резкое высказывание в адрес России. По его словам, целью Москвы является внесение раскола между Великобританией и ее союзниками, но Эстония и многие другие государства показали, что это невозможно.
В свою очередь министр обороны Эстонии Юри Луйк зверил, что в Таллине полностью доверяют объяснениям Лондона об отравлении в Солсбери.
Как ранее заявила британский премьер Тереза Мэй, будут заморожены счета, связанные с российским государством, если возникнут подозрения, что они могут использоваться во вред британским гражданам.
Напомним, бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери 4 марта. Британские власти обвинили в покушении на них Москву, но российская сторона отрицает свою причастность к отравлению и подчеркивает, что никаких убедительных доказательств Лондон до сих пор так и не представил.
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