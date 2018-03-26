Витас отделался мелким штрафом за стрельбу на Рублёвке

Полиция оштрафовала на 500 рублей певца Виталия Грачёва (Витаса) за стрельбу в доме на Рублёвке.
Однако, судя по всему, точку в этой скандальной истории ставить еще рано. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, прокуратура настаивает на ужесточении наказания.
Источник: «Виталия Грачёва привлекли за мелкое хулиганство и оштрафовали на 500 рублей, однако прокуратура отменила это решение и добивается ужесточения наказания, которое по данной статье предусматривает до 15 суток административного ареста».
Ранее сообщалось, что Витас стрелял из охолощенного пистолета на территории своего особняка вечером 21 марта. Певец был доставлен в отдел полиции для разбирательства, на него был составлен административный протокол.
Продюсер Сергей Пудовкин, комментируя в интервью НТВ этот инцидент, рассказал, что его подопечный отмечал значимое для себя событие: в Китае в его честь установили восковую фигуру. По этой причине и был устроен салют. Однако напуганные громкими хлопками соседи Витаса заявили, что это были выстрелы из боевого оружия.
Витас не в первый раз становится героем криминальных хроник. Пять лет назад певец на своем внедорожнике сбил велосипедистку. По показаниям свидетелей, он был в стельку пьян.
Источник: «Виталия Грачёва привлекли за мелкое хулиганство и оштрафовали на 500 рублей, однако прокуратура отменила это решение и добивается ужесточения наказания, которое по данной статье предусматривает до 15 суток административного ареста».
Ранее сообщалось, что Витас стрелял из охолощенного пистолета на территории своего особняка вечером 21 марта. Певец был доставлен в отдел полиции для разбирательства, на него был составлен административный протокол.
Продюсер Сергей Пудовкин, комментируя в интервью НТВ этот инцидент, рассказал, что его подопечный отмечал значимое для себя событие: в Китае в его честь установили восковую фигуру. По этой причине и был устроен салют. Однако напуганные громкими хлопками соседи Витаса заявили, что это были выстрелы из боевого оружия.
Витас не в первый раз становится героем криминальных хроник. Пять лет назад певец на своем внедорожнике сбил велосипедистку. По показаниям свидетелей, он был в стельку пьян.
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