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    Певец Витас устроил стрельбу в подмосковной Барвихе

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Ничукин
    Певец Витас устроил стрельбу в подмосковной Барвихе

    Певец Витас устроил стрельбу в подмосковной Барвихе

    Певец Витас устроил стрельбу в подмосковной Барвихе
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Ничукин

    • Известный певец Витас (Виталий Грачёв) устроил стрельбу возле своего загородного дома в элитном подмосковном поселке Барвиха.

    Инцидент произошел накануне поздно вечером. Витас стрелял из охолощенного пистолета, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. В свою очередь, источник ТАСС сообщает, что певец был доставлен в отдел полиции для разбирательства, на него был составлен административный протокол.

    Некоторые СМИ утверждают, что Витас был пьяным, однако официального уточнения этих данных нет. В пресс-службе управления МВД по Московской области сообщили лишь, что «по факту хлопков в Одинцовском районе в отношении мужчины 1979 года рождения проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение».

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    Напомним, что в 2013 году Витас оказался в центре крупного скандала. Певец на своем внедорожнике сбил возле ВВЦ велосипедистку, после чего стал угрожать муляжом пистолета. Приехавшие полицейские попытались успокоить разъяренного артиста, но тот совсем потерял контроль над собой: начал сопротивляться и ругаться матом. В итоге Витаса приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей и лишили права управлять автомобилем.

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