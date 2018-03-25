Витасу снова грозит тюрьма из-за скандальной выходки в Подмосковье

Певцу Витасу грозит срок до четырех лет тюрьмы. Продюсер Сергей Пудовкин рассказал, что его подопечный устроил салют на территории своего особняка в элитном поселке Подмосковья.
Витас отмечал значимое для себя событие — в Китае в его честь установили восковую фигуру. Но соседи радости певца не разделили и вызвали наряд полиции. Продюсер Витаса не уверен, был ли певец в алкогольном опьянении, но в том, что вел он себя прилично, не сомневается.
Сергей Пудовкин: «Не думаю, что были какие-то злоупотребления или какие-то моменты некорректные в этой ситуации».
Сосед Витаса — бывший военный, он по звуку может отличить залп салюта от выстрела из боевого оружия. И голову готов дать на отсечение, что это был не фейерверк.
Сосед Витаса: «Были выстрелы из стрелкового боевого оружия. По крайней мере, насколько я разбираюсь, небольшая очередь, в районе 12–16 патронов».
В общей сложности Витасу грозят административный штраф до 60 тысяч рублей и лекция в органах опеки, ведь при стрельбе присутствовал его трехлетний сын Максим. Могут певца и выдворить из страны (у него украинское гражданство), и, скорее всего, нарушен паспортный режим. А самое страшное: если у артиста нет разрешения на огнестрельное оружие — его могут посадить в места не столь отдаленные на четыре года.
А ведь Витас не в первый раз становится героем криминальных хроник. Пять лет назад певец на своем внедорожнике сбил велосипедистку. По показаниям свидетелей, он был в стельку пьян.
Сергей Пудовкин: «Не думаю, что были какие-то злоупотребления или какие-то моменты некорректные в этой ситуации».
Сосед Витаса — бывший военный, он по звуку может отличить залп салюта от выстрела из боевого оружия. И голову готов дать на отсечение, что это был не фейерверк.
Сосед Витаса: «Были выстрелы из стрелкового боевого оружия. По крайней мере, насколько я разбираюсь, небольшая очередь, в районе 12–16 патронов».
В общей сложности Витасу грозят административный штраф до 60 тысяч рублей и лекция в органах опеки, ведь при стрельбе присутствовал его трехлетний сын Максим. Могут певца и выдворить из страны (у него украинское гражданство), и, скорее всего, нарушен паспортный режим. А самое страшное: если у артиста нет разрешения на огнестрельное оружие — его могут посадить в места не столь отдаленные на четыре года.
А ведь Витас не в первый раз становится героем криминальных хроник. Пять лет назад певец на своем внедорожнике сбил велосипедистку. По показаниям свидетелей, он был в стельку пьян.
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