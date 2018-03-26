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    МЧС: 27 человек числятся пропавшими без вести после пожара в кемеровском ТЦ

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    МЧС: 27 человек числятся пропавшими без вести после пожара в кемеровском ТЦ

    МЧС: 27 человек числятся пропавшими без вести после пожара в кемеровском ТЦ

    МЧС: 27 человек числятся пропавшими без вести после пожара в кемеровском ТЦ

    По уточненным данным, пропавшими без вести после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» числятся 27 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

    Из сообщения пресс-службы: «Всего пропавшими без вести числились 64 человека. В их числе — 37 погибших, чьи тела обнаружены, но пока не опознаны».

    В МЧС подтвердили, что в список вошел 41 ребенок, передает ТАСС.

    смотретьОчевидцы рассказали о трагедии в кемеровском ТЦ
    Очевидцы рассказали о трагедии в кемеровском ТЦ
    Пожар, предположительно, начался в детской игровой комнате на четвертом этаже ТЦ «Зимняя вишня». Пламя быстро распространилось, охватив полторы тысячи квадратных метров. Очевидцы сообщили, что ни пожарная сигнализация, ни система пожаротушения в торговом центре не сработали.

    В настоящее время известно о 37 погибших в результате ЧП в кемеровском ТЦ. Среди них 9 детей. Глава региона Аман Тулеев заявил, что семьям погибших выплатят по 1 млн рублей.

    В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842) 58–23-33.



    Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались семь человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.

    Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.

    Самый крупный подобный пожар в Москве произошел 9 декабря 2006 года: в наркологической больнице №17 на Болотниковской улице погибли 46 человек. 27 августа 2016 пожар произошел в одном из складских помещений типографии на Алтуфьевском шоссе. Жертвами трагедии стали 17 человек, большинство из них — молодые женщины из Киргизии.

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