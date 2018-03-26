МЧС: 27 человек числятся пропавшими без вести после пожара в кемеровском ТЦ

По уточненным данным, пропавшими без вести после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» числятся 27 человек. Об этом сообщили в
пресс-службе регионального главка МЧС.
Из сообщения пресс-службы: «Всего пропавшими без вести числились 64 человека. В их числе — 37 погибших, чьи тела обнаружены, но пока не опознаны».
В МЧС подтвердили, что в список вошел 41 ребенок, передает ТАСС.
Пожар, предположительно, начался в детской игровой комнате на четвертом этаже ТЦ «Зимняя вишня». Пламя быстро распространилось, охватив полторы тысячи квадратных метров. Очевидцы сообщили, что ни пожарная сигнализация, ни система пожаротушения в торговом центре не сработали.
В настоящее время известно о 37 погибших в результате ЧП в кемеровском ТЦ. Среди них 9 детей. Глава региона Аман Тулеев заявил, что семьям погибших выплатят по 1 млн рублей.
В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842)
58–23-33.
Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались семь человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.
Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.
Самый крупный подобный пожар в Москве произошел 9 декабря 2006 года: в наркологической больнице №17 на Болотниковской улице погибли 46 человек. 27 августа 2016 пожар произошел в одном из складских помещений типографии на Алтуфьевском шоссе. Жертвами трагедии стали 17 человек, большинство из них — молодые женщины из Киргизии.
В МЧС подтвердили, что в список вошел 41 ребенок, передает ТАСС.
Пожар, предположительно, начался в детской игровой комнате на четвертом этаже ТЦ «Зимняя вишня». Пламя быстро распространилось, охватив полторы тысячи квадратных метров. Очевидцы сообщили, что ни пожарная сигнализация, ни система пожаротушения в торговом центре не сработали.
В настоящее время известно о 37 погибших в результате ЧП в кемеровском ТЦ. Среди них 9 детей. Глава региона Аман Тулеев заявил, что семьям погибших выплатят по 1 млн рублей.
В Главном управлении МЧС РФ по Кемеровской области открыта горячая линия для уточнения информации и оказанию психологической помощи: 8 (3842)
Многие уже сравнивают пожар в кемеровском ТЦ с трагедией в клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года. Тогда из-за неосторожного применения пиротехники и нарушения строительных норм погибли 156 человек, более 100 получили травмы. На скамье подсудимых оказались семь человек, в том числе владелец клуба Анатолий Зак. Его приговорили к 9 годам 10 месяцам колонии.
Еще один крупный пожар произошел в торговом центре «Адмирал» в Казани 11 марта 2015 года. Тогда жертвами стали 19 человек. Более 60 получили ожоги и травмы.
Самый крупный подобный пожар в Москве произошел 9 декабря 2006 года: в наркологической больнице №17 на Болотниковской улице погибли 46 человек. 27 августа 2016 пожар произошел в одном из складских помещений типографии на Алтуфьевском шоссе. Жертвами трагедии стали 17 человек, большинство из них — молодые женщины из Киргизии.
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