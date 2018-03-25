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    Двери в кинозалы в кемеровском ТЦ были закрыты

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    Двери в кинозалы в кемеровском ТЦ были закрыты

    Двери в кинозалы в кемеровском ТЦ были закрыты

    В кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» был выявлен ряд нарушений. В частности, были закрыты двери в кинозалы. Об этом сообщил заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов.

    Владимир Чернов, заместитель губернатора Кемеровской области: «У нас, по предварительной информации, масса нарушений, в том числе по обходным выходам. Вопрос также, почему двери (в кинозалы, — ред.) оказались закрыты».

    Напомним, пожар начался в батутной комнате на четвертом этаже ТЦ. На данный момент известно о семи погибших в результате ЧП, еще 30 обратились за медицинской помощью. Один из пострадавших находится в реанимации, передает ТАСС.



    Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы.



    В настоящее время пожарным удалось локализовать возгорание, но пробиться к очагу они не могут из-за высоких температур.


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