Двери в кинозалы в кемеровском ТЦ были закрыты

В кемеровском
торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» был выявлен ряд нарушений. В частности, были закрыты двери в кинозалы. Об этом сообщил заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов.
Владимир Чернов, заместитель губернатора Кемеровской области: «У нас, по предварительной информации, масса нарушений, в том числе по обходным выходам. Вопрос также, почему двери (в кинозалы, — ред.) оказались закрыты».
Напомним, пожар начался в батутной комнате на четвертом этаже ТЦ. На данный момент известно о семи погибших в результате ЧП, еще 30 обратились за медицинской помощью. Один из пострадавших находится в реанимации, передает ТАСС.
Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы.
В настоящее время пожарным удалось локализовать возгорание, но пробиться к очагу они не могут из-за высоких температур.
Напомним, пожар начался в батутной комнате на четвертом этаже ТЦ. На данный момент известно о семи погибших в результате ЧП, еще 30 обратились за медицинской помощью. Один из пострадавших находится в реанимации, передает ТАСС.
Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы.
В настоящее время пожарным удалось локализовать возгорание, но пробиться к очагу они не могут из-за высоких температур.
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