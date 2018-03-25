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    Путин поручил оказать помощь пострадавшим при пожаре в кемеровском ТЦ

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    • Фото: Кемерово / vk.com
    Путин поручил оказать помощь пострадавшим при пожаре в кемеровском ТЦ

    Путин поручил оказать помощь пострадавшим при пожаре в кемеровском ТЦ

    Путин поручил оказать помощь пострадавшим при пожаре в кемеровском ТЦ
  • Фото: Кемерово / vk.com

    • Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по оказанию помощи в связи с крупным пожаром в кемеровском торговом центре.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин получил доклады главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора Кемеровской области Амана Тулеева о ситуации с горящим ТЦ «Зимняя вишня». Президент дал ряд поручений по оказанию помощи, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков: «Президент поручил министру МЧС незамедлительно вылететь к месту трагедии и принять все необходимые меры по должной мобилизации сил и средств».

    Как отметил Песков, дополнительные силы МЧС, в том числе робототехника, беспилотная авиация и другое оборудование, будут доставлены из Красноярска и Москвы.

    Дмитрий Песков: «Даны также необходимые поручения по помощи семьям пострадавших и медицинскому обеспечению всем необходимым».

    Также, как отметил Песков, Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.



    Между тем в Сибирском центре МЧС сообщили, что на ликвидацию последствий крупного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» потребуется не менее суток, передает «Интерфакс». Работы организованы в круглосуточном режиме. Тем временем из Красноярска в Москву уже вылетел самолет Ил-76 с отрядом спасателей, психологами и опергруппой. По прибытии специалисты немедленно подключатся к работе на месте пожара. В готовности находятся и аэромобильные группировки МЧС ближайших сибирских регионов.

    На тушение торгового центра «Зимняя вишня» брошены практически все силы кемеровского пожарно-спасательного гарнизона МЧС, также в операции задействованы горноспасатели МЧС России. В работах участвуют и резервные противопожарные силы и техника.

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