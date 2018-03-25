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    Кирилл Руки-Базуки рассказал о выздоровлении. блогосфера, соцсети, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКирилл Руки-Базуки рассказал о выздоровлении

    Кирилл Руки-Базуки рассказал о выздоровлении

    1 комментарий
    • Фото: slacker26rus /vk.com
    Кирилл <nobr>Руки-Базуки</nobr> рассказал о выздоровлении

    Кирилл Руки-Базуки рассказал о выздоровлении

    Кирилл <nobr>Руки-Базуки</nobr> рассказал о выздоровлении
    • Фото: slacker26rus /vk.com

      • Синтоловый качок Кирилл Руки-Базуки, который в последние дни жаловался на проблемы со здоровьем и заявлял о невыносимых болях, сообщил, что идет на поправку.

      В видеоролике, который он выложил на своей странице в Instagram, Терёшин заявил, что «самочувствие действительно стало намного лучше».

      Кирилл Терёшин: «Чувствую я себя сейчас хорошо. Не знаю, это на время — не на время. Я эту тему не закрою, пока не разберусь с ней до конца».

      На днях Терёшин пожаловался на проблемы со здоровьем на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он заявил, что серьезно заболел после того, как начал «делать плечи». Позднее он пожаловался на постоянные боли и высокую температуру, а также продемонстрировал свои руки, одна из которых стала больше другой в два раза и сильно покраснела.

      Между тем, судя по странице Терёшина в соцсети, за последние несколько дней он успел съездить в Санкт-Петербург и Краснодар.

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