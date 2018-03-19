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    «Я не хочу мучиться»: Кирилл Руки-Базуки пожаловался на невыносимые боли. блогосфера, медицина, соцсети, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Я не хочу мучиться»: Кирилл Руки-Базуки пожаловался на невыносимые боли

    «Я не хочу мучиться»: Кирилл Руки-Базуки пожаловался на невыносимые боли

    5 комментариев
    • Фото: @osip_rulez / instagram.com
    «Я не хочу мучиться»: Кирилл <nobr>Руки-Базуки</nobr> пожаловался на невыносимые боли

    «Я не хочу мучиться»: Кирилл Руки-Базуки пожаловался на невыносимые боли

    «Я не хочу мучиться»: Кирилл <nobr>Руки-Базуки</nobr> пожаловался на невыносимые боли
    • Фото: @osip_rulez / instagram.com

      • Синтоловый качок Кирилл Руки-Базуки записал видеообращение к своим поклонникам, в котором рассказал о серьезных проблемах со здоровьем.

      В видеообращении Кирилл Терёшин пожаловался на постоянные боли и высокую температуру, а также продемонстрировал свои руки, одна из которых стала больше другой в два раза и сильно покраснела.

      Кирилл Терёшин: «Я не пытаюсь прохайпиться снова или еще что-то. У меня действительно проблемы конкретные, у меня действительно температура 38,5 и очень сильный жар. Моя мать плачет, и я не знаю, что делать. У меня одышка идет, жар, я не знаю, что делать. Я молюсь богу, чтобы он мою оболочку забрал, я не хочу мучиться с этими болями».

      Терёшин также сообщил, что если проблемы со здоровьем не исчезнут через три недели, то он готов на госпитализацию.

      Кирилл Терёшин: «Я подожду три недели и посмотрю, что будет дальше. Если это не пройдет, то я готов госпитализироваться и от этого избавляться».

      Накануне Терёшин пожаловался на проблемы со здоровьем на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он заявил, что серьезно заболел после того, как начал «делать плечи».

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      Напомним, недавно Терёшин сделал пластическую операцию и заменил убивающий его синтол в руках на безопасные импланты. Также импланты вставили Терёшину и в ноги.

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