«Я не хочу мучиться»: Кирилл Руки-Базуки пожаловался на невыносимые боли

Синтоловый качок Кирилл
Руки-Базуки записал видеообращение к своим поклонникам, в котором рассказал о серьезных проблемах со здоровьем.
В видеообращении Кирилл Терёшин пожаловался на постоянные боли и высокую температуру, а также продемонстрировал свои руки, одна из которых стала больше другой в два раза и сильно покраснела.
Кирилл Терёшин: «Я не пытаюсь прохайпиться снова или еще что-то. У меня действительно проблемы конкретные, у меня действительно температура 38,5 и очень сильный жар. Моя мать плачет, и я не знаю, что делать. У меня одышка идет, жар, я не знаю, что делать. Я молюсь богу, чтобы он мою оболочку забрал, я не хочу мучиться с этими болями».
Терёшин также сообщил, что если проблемы со здоровьем не исчезнут через три недели, то он готов на госпитализацию.
Кирилл Терёшин: «Я подожду три недели и посмотрю, что будет дальше. Если это не пройдет, то я готов госпитализироваться и от этого избавляться».
Накануне Терёшин пожаловался на проблемы со здоровьем на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он заявил, что серьезно заболел после того, как начал «делать плечи».
Напомним, недавно Терёшин сделал пластическую операцию и заменил убивающий его синтол в руках на безопасные импланты. Также импланты вставили Терёшину и в ноги.
Кирилл Терёшин: «Я не пытаюсь прохайпиться снова или еще что-то. У меня действительно проблемы конкретные, у меня действительно температура 38,5 и очень сильный жар. Моя мать плачет, и я не знаю, что делать. У меня одышка идет, жар, я не знаю, что делать. Я молюсь богу, чтобы он мою оболочку забрал, я не хочу мучиться с этими болями».
Терёшин также сообщил, что если проблемы со здоровьем не исчезнут через три недели, то он готов на госпитализацию.
Кирилл Терёшин: «Я подожду три недели и посмотрю, что будет дальше. Если это не пройдет, то я готов госпитализироваться и от этого избавляться».
Накануне Терёшин пожаловался на проблемы со здоровьем на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он заявил, что серьезно заболел после того, как начал «делать плечи».
Напомним, недавно Терёшин сделал пластическую операцию и заменил убивающий его синтол в руках на безопасные импланты. Также импланты вставили Терёшину и в ноги.
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