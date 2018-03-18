«Проблемы конкретные, мать плачет»: Кирилл Руки-Базуки опасно заболел

Синтоловый качок Кирилл
Руки-базуки заявил, что уходит из соцсетей, потому что серьезно заболел.
Об этом Кирилл Терёшкин рассказал на своей странице во ВКонтакте. Руки-Базуки пожаловался, что серьезно заболел, после того как начал «делать плечи». Теперь он так сильно мучается, что не может даже встать с постели.
Кирилл Терёшкин: «ВСЁ Я ВКОНТАКТ БОЛЬШЕ НЕ ЗАЙДУ, ВСЕ ЗАБУДЬТЕ МЕНЯ, я 2 дня лежал на кровати, щас ели ели встал, после того как я начал делать плечи, рука опухла в 2 раза и дала по организму конкретный удар, проблемы конкретные со здоровьем я мучаюсь, моя мать плачет, я незнаю что делать, температура 38.5».
Терёшкин добавил, что теперь ему остается только «полагаться на Бог» и поэтому в ближайшее время он будет «лежать на кровати и молиться».
Напомним, недавно Терёшкин сделал пластическую операцию и заменил убивающий его синтол в руках на безопасные импланты. Также импланты вставили Терёшину и в ноги. Почему он решился на новый эксперимент с внешностью, неизвестно.
Кирилл Терёшкин: «ВСЁ Я ВКОНТАКТ БОЛЬШЕ НЕ ЗАЙДУ, ВСЕ ЗАБУДЬТЕ МЕНЯ, я 2 дня лежал на кровати, щас ели ели встал, после того как я начал делать плечи, рука опухла в 2 раза и дала по организму конкретный удар, проблемы конкретные со здоровьем я мучаюсь, моя мать плачет, я незнаю что делать, температура 38.5».
Терёшкин добавил, что теперь ему остается только «полагаться на Бог» и поэтому в ближайшее время он будет «лежать на кровати и молиться».
Напомним, недавно Терёшкин сделал пластическую операцию и заменил убивающий его синтол в руках на безопасные импланты. Также импланты вставили Терёшину и в ноги. Почему он решился на новый эксперимент с внешностью, неизвестно.
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