Синтоловый качок Терёшин сделал себе ноги-базуки: видео

Человек, известный в Интернете, как Кирилл
Руки-Базуки, снова дал о себе знать после длительного перерыва. Кирилл Терёшин показал новую модификацию своего тела. На этот раз он вставил импланты в ноги.
Еще недавно подписчики страницы Кирилла Терёшина били тревогу, заявляя, что их герой пропал. Он несколько дней не публиковал фото или видео. Многие волновались о его здоровье и даже хотели обратиться в полицию.
Новый ролик объяснил причину отсутствия: Кирилл перенес хирургическую операцию. Она состоялась Москве. Блогер «обновил» свои руки: вместо синтола ему вставили имплатны, также импланты вставили Терёшину в ноги. Эту информацию подтвердила и мать Кирилла.
После известий о новой операции пользователи гадают, как теперь называть Кирилла Терёшина, ведь теперь у него не только руки — базуки. Взволнованы подписчики и тем, как повлияет на здоровье блогера хирургическое вмешательство.
Новый ролик объяснил причину отсутствия: Кирилл перенес хирургическую операцию. Она состоялась Москве. Блогер «обновил» свои руки: вместо синтола ему вставили имплатны, также импланты вставили Терёшину в ноги. Эту информацию подтвердила и мать Кирилла.
После известий о новой операции пользователи гадают, как теперь называть Кирилла Терёшина, ведь теперь у него не только руки — базуки. Взволнованы подписчики и тем, как повлияет на здоровье блогера хирургическое вмешательство.
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