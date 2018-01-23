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    Синтоловый качок Терёшин сделал себе ноги-базуки: видео. медицина, телевидение, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСинтоловый качок Терёшин сделал себе ноги-базуки: видео

    Синтоловый качок Терёшин сделал себе ноги-базуки: видео

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    Синтоловый качок Терёшин сделал себе <nobr>ноги-базуки</nobr>: видео

    Синтоловый качок Терёшин сделал себе ноги-базуки: видео

    Синтоловый качок Терёшин сделал себе <nobr>ноги-базуки</nobr>: видео

      Человек, известный в Интернете, как Кирилл Руки-Базуки, снова дал о себе знать после длительного перерыва. Кирилл Терёшин показал новую модификацию своего тела. На этот раз он вставил импланты в ноги.

      Еще недавно подписчики страницы Кирилла Терёшина били тревогу, заявляя, что их герой пропал. Он несколько дней не публиковал фото или видео. Многие волновались о его здоровье и даже хотели обратиться в полицию.

      смотреть«Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым»: «Хайп любой ценой»
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      Новый ролик объяснил причину отсутствия: Кирилл перенес хирургическую операцию. Она состоялась Москве. Блогер «обновил» свои руки: вместо синтола ему вставили имплатны, также импланты вставили Терёшину в ноги. Эту информацию подтвердила и мать Кирилла.

      смотреть«Надувному» блогеру-качку из Пятигорска грозит ампутация рук из-за увлечения уколами
      «Надувному» блогеру-качку из Пятигорска грозит ампутация рук из-за увлечения уколами
      После известий о новой операции пользователи гадают, как теперь называть Кирилла Терёшина, ведь теперь у него не только руки — базуки. Взволнованы подписчики и тем, как повлияет на здоровье блогера хирургическое вмешательство.

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