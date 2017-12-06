«Отнимать не надо, сами отвалятся»: Кирилл Руки-Базуки услышал приговор врача

Кирилл Терёшин из Пятигорска, нарастивший чудовищные бицепсы —
«руки-базуки», воспитывался без отца и маму никогда не слушал. Может быть, ему просто не с кем было поговорить в нужное время о своих мечтах и желаниях?
Свои гигантские мышцы на руках он нарастил лежа на диване — многократными уколами опасным препаратом. В погоне за популярностью среди сверстников и лайками в соцсетях Кирилл Терёшин рискует остаться инвалидом на всю жизнь. Кажется, что молодой человек совсем потерял связь с реальностью. Сейчас парню грозит ампутация обеих рук.
Евгений Лильин, доктор биологических наук: «То, что он делает со своей фигурой, со своими мечтами и желаниями, с моей точки зрения, это преступление. Это не мышцы — это масса просто, это кисель. Это уже сегодня множественные абсцессы (воспаления) в этой желеобразной массе. Как правило, люди, которые занимаются тем, чем занимается Кирилл, заканчивают инсультом… Руки отрубать не будут, они сами отпадут».
Знаменитые брови Анжелики из Якутска принесли ей известность и легкий заработок онлайн. А в реальной жизни — сплошные проблемы.
Сын известной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных покрыл 70 процентов своего тела татуировками и шрамами — и родителям приходится принимать своего сына таким, какой он есть.
Так и рождается так называемый «хайп». Начинается обычно в среде богатых и знаменитых. Подхватывается теми, кто отчаянно хочет стать богатыми и знаменитыми. Мутирует, приобретая, мягко говоря, странные формы. И приводит зачастую к непоправимым последствиям.
Они готовы на все ради популярности. Но какова цена у такого успеха? Об этом рассказали сами любители экспериментировать своей внешностью в студии программы «Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым».
Евгений Лильин, доктор биологических наук: «То, что он делает со своей фигурой, со своими мечтами и желаниями, с моей точки зрения, это преступление. Это не мышцы — это масса просто, это кисель. Это уже сегодня множественные абсцессы (воспаления) в этой желеобразной массе. Как правило, люди, которые занимаются тем, чем занимается Кирилл, заканчивают инсультом… Руки отрубать не будут, они сами отпадут».
Знаменитые брови Анжелики из Якутска принесли ей известность и легкий заработок онлайн. А в реальной жизни — сплошные проблемы.
Сын известной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных покрыл 70 процентов своего тела татуировками и шрамами — и родителям приходится принимать своего сына таким, какой он есть.
Так и рождается так называемый «хайп». Начинается обычно в среде богатых и знаменитых. Подхватывается теми, кто отчаянно хочет стать богатыми и знаменитыми. Мутирует, приобретая, мягко говоря, странные формы. И приводит зачастую к непоправимым последствиям.
Они готовы на все ради популярности. Но какова цена у такого успеха? Об этом рассказали сами любители экспериментировать своей внешностью в студии программы «Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым».
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