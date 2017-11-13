«Надувному» блогеру-качку из Пятигорска грозит ампутация рук из-за увлечения уколами

Сегодня стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у популярного блогера Кирилла Терёхина. Он рассказывает подписчикам о том, как быстро и без лишних затрат получить атлетичную форму тела. Свои бицепсы он умудрился накачать, не поднимаясь с дивана. Вот только результат оказался не совсем таким, как ожидалось.

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Пятигорск

Объемом бицепса в 58 сантиметров в свои лучшие годы профессионального занятия культуризмом не мог похвастаться даже Шварценеггер. Все бы ничего, только внушительные показатели меркнут на контрасте с весьма щуплым телосложением обладателя шикарных мышц рук. Впрочем, видеоблогер из Пятигорска не скрывает, что это результат не тренировок, а ежедневных инъекций. Поэтому в Интернете Кириллу Терёхину дали прозвище Надувной Качок.



Вздутые вены, отеки, багровый цвет кожи. Все это — побочное действие того самого препарата для наращивания мышечной массы. Но сам обладатель устрашающих рук не считает, что слишком увлекся спортивными медикаментами. Он вполне доволен эффектом. Чтобы накачать такие мышцы в зале, пришлось бы не один год тягать гири.



А вот интернет-пользователи всерьез обеспокоены состоянием липового бодибилдера. Поначалу эксперимент казался им забавным и интересным. Но теперь, когда бицепсы Терёхина больше напоминают два надувных шара, испуганные подписчики просят видеоблогера притормозить с уколами. Кроме того, по словам медиков, все это может закончиться разрывом мышц и даже параличом конечностей.



Что касается настоящих силачей, они Терёхина всерьез не воспринимают. Ведь культуризм потому так и называется, что выстраивание тела — это настоящая культура.



Подробности — в видеоматериале.