«Не бросает слов на ветер»: Песков рассказал НТВ о приоритетах «нового Путина»

Весь мир продолжает обсуждать, какой будет Россия и каким будет Владимир Путин следующие шесть лет. Все сравнивают Путина 2012 года с Путиным в 2018 году. Тогда, шесть лет назад, за неделю до президентских выборов, он написал программную статью. И за шесть лет сбылось все, о чем он предупреждал.
Who is Mr. Putin в 2018 году и каким он будет на новом сроке, в интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков: «Новый Путин — это симбиоз Путина, которого мы все знаем и вокруг которого мы объединяемся, и плюс Путин, который понимает, что нам нужно в будущем, у которого видение. У него же видение гораздо более широкое, чем у обычного избирателя. Собственно, поэтому его и поддерживают. Люди знают: если Путин говорит, что ему понятно, куда идти и как идти, то он не бросает слов на ветер. Путин уже неоднократно доказывал, что он не популист».
Что касается первых шагов во внутренней политике, то они, по словам Пескова, будут касаться реализации положений послания президента и формирования новой команды.
Дмитрий Песков: «Во-первых, будет формализована дорожная карта по реализации положений послания. Второе — это будет формирование новой команды, которая пойдет дальше. Это и кабинет министров, и администрация президента. И дальше — в путь, за работу».
Ситуация на международной арене, по словам пресс-секретаря главы государства, волнует Путина меньше внутренних проблем.
Дмитрий Песков: «Для него это не приоритет. Для него приоритет — это внутренние дела, это те проблемы, которые у нас есть, которыми он занимается в ежедневном, круглосуточном формате. Свидетелем этого я являюсь постоянно. Без выходных, без четких часов рабочего дня. Вот это является его приоритетом».
Говоря об отношениях с Великобританией в контексте дела Скрипаля, Песков назвал действия Лондона «невиданным хамством», которое граничит «с бандитизмом в международных делах».
Дмитрий Песков: «А что за этим стоит? Или внутренние проблемы Британии, или проблемы взаимоотношения Британии с их союзниками, или еще что-то. Это скорее не наше дело. Наше дело — как справиться с этой провокацией. Опять же я хочу вам сказать, что вы видите, что президент Путин хранит абсолютное спокойствие, абсолютную выдержку. И, в отличие от визави на острове, сохраняет абсолютную корректность. То есть Путин сформулировал позицию сразу. Он сказал, что мы занимаемся нашими внутренними делами в первую очередь, а это происшествие, которое произошло у вас, и вы сначала должны разобраться, а потом уже о чем-то говорить. Вот, собственно, позиция Путина».
Полная версия интервью — в видеоматериале.
Дмитрий Песков: «Новый Путин — это симбиоз Путина, которого мы все знаем и вокруг которого мы объединяемся, и плюс Путин, который понимает, что нам нужно в будущем, у которого видение. У него же видение гораздо более широкое, чем у обычного избирателя. Собственно, поэтому его и поддерживают. Люди знают: если Путин говорит, что ему понятно, куда идти и как идти, то он не бросает слов на ветер. Путин уже неоднократно доказывал, что он не популист».
Что касается первых шагов во внутренней политике, то они, по словам Пескова, будут касаться реализации положений послания президента и формирования новой команды.
Дмитрий Песков: «Во-первых, будет формализована дорожная карта по реализации положений послания. Второе — это будет формирование новой команды, которая пойдет дальше. Это и кабинет министров, и администрация президента. И дальше — в путь, за работу».
Ситуация на международной арене, по словам пресс-секретаря главы государства, волнует Путина меньше внутренних проблем.
Дмитрий Песков: «Для него это не приоритет. Для него приоритет — это внутренние дела, это те проблемы, которые у нас есть, которыми он занимается в ежедневном, круглосуточном формате. Свидетелем этого я являюсь постоянно. Без выходных, без четких часов рабочего дня. Вот это является его приоритетом».
Говоря об отношениях с Великобританией в контексте дела Скрипаля, Песков назвал действия Лондона «невиданным хамством», которое граничит «с бандитизмом в международных делах».
Дмитрий Песков: «А что за этим стоит? Или внутренние проблемы Британии, или проблемы взаимоотношения Британии с их союзниками, или еще что-то. Это скорее не наше дело. Наше дело — как справиться с этой провокацией. Опять же я хочу вам сказать, что вы видите, что президент Путин хранит абсолютное спокойствие, абсолютную выдержку. И, в отличие от визави на острове, сохраняет абсолютную корректность. То есть Путин сформулировал позицию сразу. Он сказал, что мы занимаемся нашими внутренними делами в первую очередь, а это происшествие, которое произошло у вас, и вы сначала должны разобраться, а потом уже о чем-то говорить. Вот, собственно, позиция Путина».
Полная версия интервью — в видеоматериале.
Комментарии