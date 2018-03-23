Путин установил личный рекорд на выборах президента РФ

Центризбирком подвел окончательные итоги президентских выборов. Они признаны состоявшимися и действительными. Официально, до сотых, зафиксирован рекорд победителя: Владимир Путин — 76,69% голосов. ЦИК назвал эту кампанию самой чистой и прозрачной.
Почти 77%, больше 56 миллионов голосов — такой поддержки у Путина на президентских выборах не было никогда — ни в 2000-м, ни в 2004-м, ни в 2012-м. В некоторых регионах, например в Кабардино-Балкарии и Крыму, за него и вовсе проголосовали больше 90 процентов избирателей. Победа безоговорочная, а кампания — беспрецедентно открытая и прозрачная, заявили в Центризбиркоме. Камеры — на большинстве участков и впервые во всех территориальных комиссиях, а наблюдателей — больше 300 тысяч, 1513 — иностранные из 115 государств.
Впервые на этих выборах в России заработал механизм «Мобильный избиратель». Голосовать можно было там, где удобно — в отпуске, в командировке, без открепительных удостоверений, просто оставив заявку сайте госуслуг или в МФЦ. В Центризбиркоме считают, что такая во всех смыслах свобода выбора положительно повлияла на явку, которая превысила 67%. Где-то даже были очереди, в том числе на участках за рубежом, где Владимир Путин абсолютно во всех странах улучшил свой результат по сравнению с 2012 годом. Неожиданно высокой оказалась поддержка действующего российского лидера в традиционно оппозиционном Лондоне — около 52%. Шесть лет назад было чуть больше 20%. Попытки фальсификаций фиксировались, но их строго пресекали. Уже есть уволенные главы комиссий, где-то результаты и вовсе аннулированы. В масштабах всей избирательной кампании нарушений немного — и на окончательный результат выборов они никак не повлияли.
По закону, на то, чтобы подвести окончательные итоги голосования, дается 10 суток. Но в Центральной избирательной комиссии все посчитали гораздо быстрее. На пятый день после выборов объявлены окончательные результаты. И теперь уже официально Владимир Путин — одновременно действующий и избранный президент, с личным рекордом за всю политическую карьеру.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дины Ивановой.
Впервые на этих выборах в России заработал механизм «Мобильный избиратель». Голосовать можно было там, где удобно — в отпуске, в командировке, без открепительных удостоверений, просто оставив заявку сайте госуслуг или в МФЦ. В Центризбиркоме считают, что такая во всех смыслах свобода выбора положительно повлияла на явку, которая превысила 67%. Где-то даже были очереди, в том числе на участках за рубежом, где Владимир Путин абсолютно во всех странах улучшил свой результат по сравнению с 2012 годом. Неожиданно высокой оказалась поддержка действующего российского лидера в традиционно оппозиционном Лондоне — около 52%. Шесть лет назад было чуть больше 20%. Попытки фальсификаций фиксировались, но их строго пресекали. Уже есть уволенные главы комиссий, где-то результаты и вовсе аннулированы. В масштабах всей избирательной кампании нарушений немного — и на окончательный результат выборов они никак не повлияли.
По закону, на то, чтобы подвести окончательные итоги голосования, дается 10 суток. Но в Центральной избирательной комиссии все посчитали гораздо быстрее. На пятый день после выборов объявлены окончательные результаты. И теперь уже официально Владимир Путин — одновременно действующий и избранный президент, с личным рекордом за всю политическую карьеру.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Дины Ивановой.
Комментарии