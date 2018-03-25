Памфилова: вбросы на выборах «были не в пользу кандидата от власти». Эксклюзив НТВ

Никаких массовых нарушений в ходе выборов президента России не зафиксировано. Этот факт подтвердили и в ОБСЕ.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой подчеркнула, что все единичные случаи нарушений были выявлены благодаря беспрецедентной системе прозрачности.
Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ: «Благодаря той системе беспрецедентной прозрачности, которую мы создали для того, чтобы и общественники заметили, и наблюдатели заметили, и мы сами заметили».
Что касается зафиксированных вбросов, из-за которых были отменены результаты выборов на нескольких участках, то они, по данным Памфиловой, делались «не в пользу кандидата от власти».
Элла Памфилова: «Я не понимаю, чем руководствовались эти люди, которые занимались вбросами. Их очень немного, но у каждого были разные причины. У нас есть информация, по крайней мере, в нескольких случаях, по-моему, в том числе и в Люберцах, что вбросы были не в пользу кандидата от власти, а в пользу другого кандидата».
По данным ЦИК, из-за нарушений недействительными признаны итоги голосования на 14 избирательных участках в девяти регионах — Республике Дагестан, Краснодарском крае, Волгоградской, Кемеровской, Московской, Нижегородской и Тюменской областях, в Москве, Ханты-Мансийском автономном округе, а также на участке в Австралии.
Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ: «Благодаря той системе беспрецедентной прозрачности, которую мы создали для того, чтобы и общественники заметили, и наблюдатели заметили, и мы сами заметили».
Что касается зафиксированных вбросов, из-за которых были отменены результаты выборов на нескольких участках, то они, по данным Памфиловой, делались «не в пользу кандидата от власти».
Элла Памфилова: «Я не понимаю, чем руководствовались эти люди, которые занимались вбросами. Их очень немного, но у каждого были разные причины. У нас есть информация, по крайней мере, в нескольких случаях, по-моему, в том числе и в Люберцах, что вбросы были не в пользу кандидата от власти, а в пользу другого кандидата».
По данным ЦИК, из-за нарушений недействительными признаны итоги голосования на 14 избирательных участках в девяти регионах — Республике Дагестан, Краснодарском крае, Волгоградской, Кемеровской, Московской, Нижегородской и Тюменской областях, в Москве, Ханты-Мансийском автономном округе, а также на участке в Австралии.
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