На двух избирательных участках в Москве зафискированы вбросы

Мосгоризбирком сообщил о двух случаях вброса бюллетеней на избирательных участках в Москве.
Часть бюллетеней на двух избирательных участках в Москве признана недействительной, две урны опечатаны. Об этом в воскресенье на пресс-конференции сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. По его словам, на участке 1204 в районе Преображенское был зафиксирован случай вброса бюллетеней, передает РИА Новости.
Валентин Горбунов, председатель Мосгоизбиркома: «Был вопрос по участку 1204. Действительно, в руках избирателя было два бюллетеня, которые он опустил. Принято решение опечатать урны, и при подведении итогов все бюллетени этой урны будут признаны недействительными».
Такое же нарушение было зафиксировано на избирательном участке 1353 в Кузьминках, добавил Горбунов.
Валентин Горбунов: «И второй такой же случай на участке 1353, принято аналогичное решение».
Ранее в воскресенье стало известно о двух случаях вброса бюллетеней в подмосковных Люберцах и в городе Артеме в Приморском крае. Обе урны, в которые были подложены бюллетени, опечатаны, все бюллетени в них признаны недействительными. Сообщалось также, что нарушитель в Артеме задержан.
Валентин Горбунов, председатель Мосгоизбиркома: «Был вопрос по участку 1204. Действительно, в руках избирателя было два бюллетеня, которые он опустил. Принято решение опечатать урны, и при подведении итогов все бюллетени этой урны будут признаны недействительными».
Такое же нарушение было зафиксировано на избирательном участке 1353 в Кузьминках, добавил Горбунов.
Валентин Горбунов: «И второй такой же случай на участке 1353, принято аналогичное решение».
Ранее в воскресенье стало известно о двух случаях вброса бюллетеней в подмосковных Люберцах и в городе Артеме в Приморском крае. Обе урны, в которые были подложены бюллетени, опечатаны, все бюллетени в них признаны недействительными. Сообщалось также, что нарушитель в Артеме задержан.
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