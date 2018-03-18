На участке в Люберцах зафиксирован вброс бюллетеней: видео

Подмосковный избирком подтвердил факт вброса бюллетеней на участке в Люберцах. Урна опечатана, все бюллетени в ней аннулированы.
Мособлизбирком подтвердил факт вброса бюллетеней на избирательном участке в подмосковных Люберцах. Об этом в воскресенье ТАСС сообщила председатель комиссии Ирина Коновалова. Нарушение попало в объективы камер видеонаблюдения, уточнила она.
Ирина Коновалова, председатель Мособлизбиркома: «Вброс производился в районе 9 часов утра».
В настоящее время урна, в которую были подложены бюллетени, опечатана, все бюллетени в ней аннулированы, добавила она. Глава комиссии и член комиссии с правом голоса, работавшие на участке, отстранены.
Ранее избирком Приморья подтвердил информацию о вбросе на участке в городе Артеме. Нарушитель уже задержан, бюллетени в урне также аннулированы.
Ирина Коновалова, председатель Мособлизбиркома: «Вброс производился в районе 9 часов утра».
В настоящее время урна, в которую были подложены бюллетени, опечатана, все бюллетени в ней аннулированы, добавила она. Глава комиссии и член комиссии с правом голоса, работавшие на участке, отстранены.
Ранее избирком Приморья подтвердил информацию о вбросе на участке в городе Артеме. Нарушитель уже задержан, бюллетени в урне также аннулированы.
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