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    На участке в Люберцах зафиксирован вброс бюллетеней: видео. выборы, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа участке в Люберцах зафиксирован вброс бюллетеней: видео

    На участке в Люберцах зафиксирован вброс бюллетеней: видео

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    • Фото: Голос. За честные выборы / youtube.com
    На участке в Люберцах зафиксирован вброс бюллетеней: видео

    На участке в Люберцах зафиксирован вброс бюллетеней: видео

    На участке в Люберцах зафиксирован вброс бюллетеней: видео
    • Фото: Голос. За честные выборы / youtube.com

      • Подмосковный избирком подтвердил факт вброса бюллетеней на участке в Люберцах. Урна опечатана, все бюллетени в ней аннулированы.

      Мособлизбирком подтвердил факт вброса бюллетеней на избирательном участке в подмосковных Люберцах. Об этом в воскресенье ТАСС сообщила председатель комиссии Ирина Коновалова. Нарушение попало в объективы камер видеонаблюдения, уточнила она.

      Ирина Коновалова, председатель Мособлизбиркома: «Вброс производился в районе 9 часов утра».

      В настоящее время урна, в которую были подложены бюллетени, опечатана, все бюллетени в ней аннулированы, добавила она. Глава комиссии и член комиссии с правом голоса, работавшие на участке, отстранены.

      Ранее избирком Приморья подтвердил информацию о вбросе на участке в городе Артеме. Нарушитель уже задержан, бюллетени в урне также аннулированы.
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