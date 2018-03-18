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    Выборы на участке в Люберцах признали недействительными из-за вброса

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    • Фото: Голос. За честные выборы / youtube.com
    Выборы на участке в Люберцах признали недействительными <nobr>из-за</nobr> вброса

    Выборы на участке в Люберцах признали недействительными из-за вброса

    Выборы на участке в Люберцах признали недействительными <nobr>из-за</nobr> вброса
  • Фото: Голос. За честные выборы / youtube.com

    • Выборы на участке в подмосковных Люберцах, где утром был зафиксирован вброс бюллетеней, признан недействительным.

    Выборы на участке в подмосковном городе Люберцы, где был зафиксирован вброс бюллетеней, признаны недействительными. Такое заявление сделала глава подмосковного избиркома Ирина Коновалова, передает РИА Новости.

    Ирина Коновалова, председатель Мособлизбиркома: «Сейчас уже по результатам дня голосования участковая избирательная комиссия приняла решение признать выборы на участке несостоявшимися, бюллетени — недействительными. И с таковым решением поехала в территориальную избирательную комиссию».

    смотретьНа участке в Люберцах зафиксирован вброс бюллетеней
    На участке в Люберцах зафиксирован вброс бюллетеней
    В воскресенье утром стало известно, что на одном из участков в Люберцах зафиксировано нарушение: в урну были подложены бюллетени. Момент вброса попал на видео. Урна была опечатана, все бюллетени в ней были аннулированы, а глава участковой избирательной комиссии и член комиссии с правом голоса были отстранены от работы.

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