Выборы на участке в Люберцах признали недействительными из-за вброса

Выборы на участке в подмосковных Люберцах, где утром был зафиксирован вброс бюллетеней, признан недействительным.
Выборы на участке в подмосковном городе Люберцы, где был зафиксирован вброс бюллетеней, признаны недействительными. Такое заявление сделала глава подмосковного избиркома Ирина Коновалова, передает РИА Новости.
Ирина Коновалова, председатель Мособлизбиркома: «Сейчас уже по результатам дня голосования участковая избирательная комиссия приняла решение признать выборы на участке несостоявшимися, бюллетени — недействительными. И с таковым решением поехала в территориальную избирательную комиссию».
В воскресенье утром стало известно, что на одном из участков в Люберцах зафиксировано нарушение: в урну были подложены бюллетени. Момент вброса попал на видео. Урна была опечатана, все бюллетени в ней были аннулированы, а глава участковой избирательной комиссии и член комиссии с правом голоса были отстранены от работы.
Ирина Коновалова, председатель Мособлизбиркома: «Сейчас уже по результатам дня голосования участковая избирательная комиссия приняла решение признать выборы на участке несостоявшимися, бюллетени — недействительными. И с таковым решением поехала в территориальную избирательную комиссию».
В воскресенье утром стало известно, что на одном из участков в Люберцах зафиксировано нарушение: в урну были подложены бюллетени. Момент вброса попал на видео. Урна была опечатана, все бюллетени в ней были аннулированы, а глава участковой избирательной комиссии и член комиссии с правом голоса были отстранены от работы.
Комментарии