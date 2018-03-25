В ВМС Украины объяснили, почему «пожертвовали флотом» в Крыму

В ВМС Украины заявили, что украинский флот «принес себя в жертву» в Крыму в 2014 году, чтобы дать Киеву время привести в готовность армию.
Единственная на Украине женщина — капитан 1-го ранга Марина Каналюк в интервью каналу «112 Украина» рассказала о событиях 2014 года, когда Крым воссоединился с Россией. По ее словам, украинский флот «тянул время», чтобы дать время Киеву придумать план действий.
Марина Каналюк, помощник командующего ВМС Украины, капитан 1-го ранга: «Мы тянули время для того, чтобы дать возможность вышестоящим структурам создать условия для применения ВСУ в такой ситуации».
Как заявила Каналюк, ВМС Украины протянули время до месяца, что, как она утверждает, было непросто в сложившихся условиях.
Марина Каналюк: «И государство придумало впоследствии механизм использования ВСУ — АТО. А Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть, которая была в строю, не была в строю».
Также Каналюк подчеркнула, что флот в феврале 2014 года оказался в условиях, когда в стране не было командующего ВМС, начальника Генерального штаба, а также министра обороны и верховного главнокомандующего ВСУ (президента). Между тем правоохранители в Крыму перешли на сторону России.
Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова высказалось за это решение. Однако в Киеве до сих пор отказываются признавать результаты волеизъявления граждан.
Напомним, в январе текущего года президент Владимир Путин заявил, что российская сторона готова передать Киеву оставшиеся в Крыму украинские военные корабли и самолеты. Оставленная в Крыму украинская техника, как выяснилось, находится в плачевном состоянии.
Марина Каналюк, помощник командующего ВМС Украины, капитан 1-го ранга: «Мы тянули время для того, чтобы дать возможность вышестоящим структурам создать условия для применения ВСУ в такой ситуации».
Как заявила Каналюк, ВМС Украины протянули время до месяца, что, как она утверждает, было непросто в сложившихся условиях.
Марина Каналюк: «И государство придумало впоследствии механизм использования ВСУ — АТО. А Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть, которая была в строю, не была в строю».
Также Каналюк подчеркнула, что флот в феврале 2014 года оказался в условиях, когда в стране не было командующего ВМС, начальника Генерального штаба, а также министра обороны и верховного главнокомандующего ВСУ (президента). Между тем правоохранители в Крыму перешли на сторону России.
Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова высказалось за это решение. Однако в Киеве до сих пор отказываются признавать результаты волеизъявления граждан.
Напомним, в январе текущего года президент Владимир Путин заявил, что российская сторона готова передать Киеву оставшиеся в Крыму украинские военные корабли и самолеты. Оставленная в Крыму украинская техника, как выяснилось, находится в плачевном состоянии.
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