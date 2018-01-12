Песков назвал предложение передать Украине военную технику из Крыма жестом доброй воли

Предложение вернуть Украине ее военную технику из Крыма является жестом доброй воли и проявлением настроя российской стороны на урегулирование на Украине. Об этом заявил журналистам
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Это (предложение вернуть Украине технику из Крыма) — еще один жест доброй воли, проявление политического настроя на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского урегулирования с мертвой точки».
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что до начала боевых действий в Донбассе часть военной техники Украины была возвращена ей из Крыма, однако с началом кровопролития на востоке страны этот процесс был остановлен, сообщает ТАСС.
Накануне на встрече с главными редакторами крупнейших российских изданий Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику. Глава государства также не против того, чтобы украинские военные присутствовали при утилизации боезапасов в Крыму.
Сегодня в Госдуме рассказали о состоянии украинских кораблей, оставшихся в Крыму. По словам депутата от Севастополя Дмитрия Белика, некоторых из них превратились в «металлолом», отмечает РИА Новости.
Дмитрий Белик, депутат Госдумы: «Сегодня на территории полуострова осталось порядка двух десятков кораблей бывших ВМСУ. Уже по состоянию на 2014 год их состояние сильно приблизилось к отметке „металлолом“. Украинские корабли, которые остались в бухтах Севастополя, практически не обслуживались ВМСУ с 90-х годов».
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что до начала боевых действий в Донбассе часть военной техники Украины была возвращена ей из Крыма, однако с началом кровопролития на востоке страны этот процесс был остановлен, сообщает ТАСС.
Накануне на встрече с главными редакторами крупнейших российских изданий Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику. Глава государства также не против того, чтобы украинские военные присутствовали при утилизации боезапасов в Крыму.
Сегодня в Госдуме рассказали о состоянии украинских кораблей, оставшихся в Крыму. По словам депутата от Севастополя Дмитрия Белика, некоторых из них превратились в «металлолом», отмечает РИА Новости.
Дмитрий Белик, депутат Госдумы: «Сегодня на территории полуострова осталось порядка двух десятков кораблей бывших ВМСУ. Уже по состоянию на 2014 год их состояние сильно приблизилось к отметке „металлолом“. Украинские корабли, которые остались в бухтах Севастополя, практически не обслуживались ВМСУ с 90-х годов».
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