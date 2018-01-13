В Крыму показали плачевное состояние украинских кораблей: видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлены украинские корабли, которые сейчас находятся в Крыму.
На кадрах видны морские тральщики «Чернигов» и «Черкассы», подводная лодка «Запорожье» и спасательное буксирное судно «Кременец». Их корпуса выглядят обшарпанными, заметна ржавчина. Очевидно, что украинская военная техника находится в плохом состоянии.
На текущей неделе президент Владимир Путин заявил, что российская сторона готова передать Киеву оставшиеся в Крыму украинские военные корабли и самолеты. В ответ МИД Украины заявил, что проработает это предложение.
Украинский премьер Гройсман заявил, что Киев готов получить назад не только военную технику, но и сам полуостров. В Крыму после этих слов Гройсмана усомнились в его «нормальности», отметив, что полуостров никогда не вернется в состав Украины.
На текущей неделе президент Владимир Путин заявил, что российская сторона готова передать Киеву оставшиеся в Крыму украинские военные корабли и самолеты. В ответ МИД Украины заявил, что проработает это предложение.
Украинский премьер Гройсман заявил, что Киев готов получить назад не только военную технику, но и сам полуостров. В Крыму после этих слов Гройсмана усомнились в его «нормальности», отметив, что полуостров никогда не вернется в состав Украины.
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