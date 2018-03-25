Погибший при теракте французский полицейский обвенчался перед смертью

Подполковник жандармерии Арно Бельтрам, который получил ранения во время теракта в супермаркете на юге Франции, за несколько часов до смерти обвенчался в больнице.
Церемония венчания состоялась прямо в реанимации в ночь с пятницы на субботу. Обряд, который супруги планировали провести в июне, занял около часа, сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.
Теракт в супермаркете на юге Фрнации произошел 23 марта. 26-летний Редуан Лакдим захватил автомобиль, при этом ранив водителя и убив пассажира. Затем приехал в соседнюю коммуну Треб, где в супермаркете захватил заложников и открыл стрельбу. При этом он кричал, что «мстит за Сирию».
Через несколько часов спецназ начал штурм, преступник был ликвидирован. Власти Франции сообщили, что нападавший убил троих и ранил 16 человек. Среди пострадавших был и подполковник жандармерии Арно Бельтрам. Он прибыл на место происшествия одним из первых и обменял себя на заложников. Он скончался от ран в больнице.
Теракт в супермаркете на юге Фрнации произошел 23 марта. 26-летний Редуан Лакдим захватил автомобиль, при этом ранив водителя и убив пассажира. Затем приехал в соседнюю коммуну Треб, где в супермаркете захватил заложников и открыл стрельбу. При этом он кричал, что «мстит за Сирию».
Через несколько часов спецназ начал штурм, преступник был ликвидирован. Власти Франции сообщили, что нападавший убил троих и ранил 16 человек. Среди пострадавших был и подполковник жандармерии Арно Бельтрам. Он прибыл на место происшествия одним из первых и обменял себя на заложников. Он скончался от ран в больнице.
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