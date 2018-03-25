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    Погибший при теракте французский полицейский обвенчался перед смертью

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    Погибший при теракте французский полицейский обвенчался перед смертью

    Погибший при теракте французский полицейский обвенчался перед смертью

    Подполковник жандармерии Арно Бельтрам, который получил ранения во время теракта в супермаркете на юге Франции, за несколько часов до смерти обвенчался в больнице.

    Церемония венчания состоялась прямо в реанимации в ночь с пятницы на субботу. Обряд, который супруги планировали провести в июне, занял около часа, сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

    Теракт в супермаркете на юге Фрнации произошел 23 марта. 26-летний Редуан Лакдим захватил автомобиль, при этом ранив водителя и убив пассажира. Затем приехал в соседнюю коммуну Треб, где в супермаркете захватил заложников и открыл стрельбу. При этом он кричал, что «мстит за Сирию».

    смотретьЗахватчик заложников во Франции застрелен во время штурма
    Захватчик заложников во Франции застрелен во время штурма
    Через несколько часов спецназ начал штурм, преступник был ликвидирован. Власти Франции сообщили, что нападавший убил троих и ранил 16 человек. Среди пострадавших был и подполковник жандармерии Арно Бельтрам. Он прибыл на место происшествия одним из первых и обменял себя на заложников. Он скончался от ран в больнице.

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