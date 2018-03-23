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Захват заложников во Франции
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    Террорист захватил заложников в супермаркете во Франции

    7 комментариев
    • Фото: @Lies_Breaker / twitter.com
    Террорист захватил заложников в супермаркете во Франции

    Террорист захватил заложников в супермаркете во Франции

    Террорист захватил заложников в супермаркете во Франции
  • Фото: @Lies_Breaker / twitter.com

    • Вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете возле французского города Каркассон в департаменте Од.

    Местные власти сообщают, что полиция проводит спецоперацию в районе супермаркета Super U в коммуне Треб. Район оцеплен сотрудниками правоохранительных органов, слышны выстрелы.

    Издание The Local сообщает, что захватчик объявил о своей приверженности «Исламскому государству» (террористическая группировка, запрещенная в РФ). Перед нападением на магазин он протаранил на автомобиле группу полицейских. Одни страж порядка был ранен.

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