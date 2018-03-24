Во Франции скончался полицейский, обменявший себя на заложников

Подполковник жандармерии, который накануне обменял себя на заложников при теракте в супермаркете во Франции, умер в больнице от полученных ранений.
Об этом сообщил глава МВД Франции Жерар Коллон в своем Twitter.
Жерар Коллон: «Подполковник Арно Бельтрам скончался. Он погиб за страну. Франция никогда не забудет его героизм, храбрость и его жертву».
Ранее сообщалось, что полицейского звали Арно Бельтрам. Он прибыл к супермаркету во французском городе Треб, где злоумышленник захватил людей, и обменял себя на заложников. Террорист Редуан Лакдим несколько раз выстрелил в своего пленника. Подполковник получил тяжелые ранения. После за его жизнь боролись врачи, однако спасти героя так и не удалось.
Напомним, накануне в департаменте Од на юге Франции произошла серия нападений. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранил его и убил его пассажира, после отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.
Затем он приехал к супермаркету Super U в коммуне Треб и захватил там заложников. Террорист был ликвидирован во время штурма. Жертвами нападения стали три человека, 16 человек ранены, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Ответственность за нападения взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Жерар Коллон: «Подполковник Арно Бельтрам скончался. Он погиб за страну. Франция никогда не забудет его героизм, храбрость и его жертву».
Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés.— Gérard Collomb (@gerardcollomb) 24 марта 2018 г.
Mort pour la patrie.
Jamais la France n’oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice.
Le coeur lourd, j’adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l’Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a
Ранее сообщалось, что полицейского звали Арно Бельтрам. Он прибыл к супермаркету во французском городе Треб, где злоумышленник захватил людей, и обменял себя на заложников. Террорист Редуан Лакдим несколько раз выстрелил в своего пленника. Подполковник получил тяжелые ранения. После за его жизнь боролись врачи, однако спасти героя так и не удалось.
Напомним, накануне в департаменте Од на юге Франции произошла серия нападений. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранил его и убил его пассажира, после отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.
Затем он приехал к супермаркету Super U в коммуне Треб и захватил там заложников. Террорист был ликвидирован во время штурма. Жертвами нападения стали три человека, 16 человек ранены, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Ответственность за нападения взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ).
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