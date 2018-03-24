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    Во Франции скончался полицейский, обменявший себя на заложников

    4 комментария
    • Фото: @ROBZIK / twitter.com
    Во Франции скончался полицейский, обменявший себя на заложников

    Во Франции скончался полицейский, обменявший себя на заложников

    Во Франции скончался полицейский, обменявший себя на заложников
  • Фото: @ROBZIK / twitter.com

    • Подполковник жандармерии, который накануне обменял себя на заложников при теракте в супермаркете во Франции, умер в больнице от полученных ранений.

    Об этом сообщил глава МВД Франции Жерар Коллон в своем Twitter.

    Жерар Коллон: «Подполковник Арно Бельтрам скончался. Он погиб за страну. Франция никогда не забудет его героизм, храбрость и его жертву».




    Ранее сообщалось, что полицейского звали Арно Бельтрам. Он прибыл к супермаркету во французском городе Треб, где злоумышленник захватил людей, и обменял себя на заложников. Террорист Редуан Лакдим несколько раз выстрелил в своего пленника. Подполковник получил тяжелые ранения. После за его жизнь боролись врачи, однако спасти героя так и не удалось.

    смотретьЗахватчик заложников во Франции застрелен во время штурма
    Захватчик заложников во Франции застрелен во время штурма
    Напомним, накануне в департаменте Од на юге Франции произошла серия нападений. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранил его и убил его пассажира, после отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

    Затем он приехал к супермаркету Super U в коммуне Треб и захватил там заложников. Террорист был ликвидирован во время штурма. Жертвами нападения стали три человека, 16 человек ранены, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

    Ответственность за нападения взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ).

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