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    Макрон назвал захват заложников на юге Франции атакой исламистов

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    • Фото: Reuters © 2018, Francois Lenoir
    Макрон назвал захват заложников на юге Франции атакой исламистов

    Макрон назвал захват заложников на юге Франции атакой исламистов

    Макрон назвал захват заложников на юге Франции атакой исламистов
  • Фото: Reuters © 2018, Francois Lenoir

    • Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «исламистской террористической атакой» события в районе города Каркасон на юге страны, где вооруженный преступник захватил заложников в супермаркете.

    По итогам совещания с сотрудниками кризисного центра МВД Макрон объявил, что Франция подверглась «исламистской террористической атаке» в Каркасоне и Требе, и пообещал «вести борьбу с терроризмом со всей решимостью».

    Макрон также сообщил, что нападавший убил троих и ранил 16 человек, двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Сам нападавший был убит во время штурма супермаркета, посетителей которого он взял в заложники. Президент также подчеркнул, что расследование должно дать ответы на вопросы о том, когда и при каких обстоятельствах нападавший стал экстремистом и где он взял оружие.

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    В пятницу утром 26-летний житель Каркасона марокканского происхождения Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб, захватил там заложников и открыл стрельбу. При этом он кричал, что «мстит за Сирию» Спустя несколько часов противостояния Лакдим спецназ пошел на штурм и ликвидировал убийцу.

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    По данным полиции, Лакдим действовал в одиночку. Он был известен правоохранительным органам тем, что занимался наркоторговлей, однако информации о его связях с исламистами у МВД не было. Так или иначе, ответственность за совершенную им атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

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