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Захват заложников во Франции
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    Франция: захватчик отпустил заложников и заявил, что «мстит за Сирию»

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    • Фото: @Lies_Breaker / twitter.com
    Франция: захватчик отпустил заложников и заявил, что «мстит за Сирию»

    Франция: захватчик отпустил заложников и заявил, что «мстит за Сирию»

    Франция: захватчик отпустил заложников и заявил, что «мстит за Сирию»
  • Фото: @Lies_Breaker / twitter.com

    • При захвате заложников в супермаркете на юге Франции, по предварительным данным, есть один погибший и один раненый.

    Об этом сообщает агентство France-Presse. Отмечается, что сейчас заложники освобождены (возможно, им удалось сбежать). В здании остаются преступник и полицейский.

    Также известно, что преступник объявил о своей приверженности к запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство», а во время нападения он кричал, что это «месть за Сирию».

    Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете в городе Треб на юге Франции, это недалеко от Каркасона. По словам очевидцев, у злоумышленника были нож, пистолет и гранаты.

    К месту происшествия переброшены значительные силы полиции, очевидцы рассказывали о стрельбе.

    Также сообщалось, что перед нападением на магазин преступник протаранил на автомобиле группу полицейских. Одни страж порядка был ранен.

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