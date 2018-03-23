Франция: захватчик отпустил заложников и заявил, что «мстит за Сирию»

При захвате заложников в супермаркете на юге Франции, по предварительным данным, есть один погибший и один раненый.
Об этом сообщает агентство France-Presse. Отмечается, что сейчас заложники освобождены (возможно, им удалось сбежать). В здании остаются преступник и полицейский.
Также известно, что преступник объявил о своей приверженности к запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство», а во время нападения он кричал, что это «месть за Сирию».
Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете в городе Треб на юге Франции, это недалеко от Каркасона. По словам очевидцев, у злоумышленника были нож, пистолет и гранаты.
К месту происшествия переброшены значительные силы полиции, очевидцы рассказывали о стрельбе.
Также сообщалось, что перед нападением на магазин преступник протаранил на автомобиле группу полицейских. Одни страж порядка был ранен.
Также известно, что преступник объявил о своей приверженности к запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство», а во время нападения он кричал, что это «месть за Сирию».
Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете в городе Треб на юге Франции, это недалеко от Каркасона. По словам очевидцев, у злоумышленника были нож, пистолет и гранаты.
К месту происшествия переброшены значительные силы полиции, очевидцы рассказывали о стрельбе.
Также сообщалось, что перед нападением на магазин преступник протаранил на автомобиле группу полицейских. Одни страж порядка был ранен.
Комментарии