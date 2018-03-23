Захватчик заложников во Франции застрелен во время штурма

Захвативший заложников в супермаркете в французском Требе был ликвидирован во время штурма.
Как сообщает BFM TV, преступника во время штурма здания супермаркета застрелили полицейские.
Ликвидацию террориста подтвердил глава МВД Франции Жерар Колон.
Ранее сегодня вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете в городе Треб на юге Франции, это недалеко от Каркасона. По словам очевидцев, у злоумышленника были нож, пистолет и гранаты. Преступник объявил о своей приверженности к запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство», а во время нападения кричал, что это «месть за Сирию».
Позже он потребовал освободить из тюрьмы террориста Салаха Абдеслама, причастного к терракту в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени 13 ноября 2015 года. Также отмечалось, что террорист является выходцем из Марокко и, скорее всего, был на заметке у французских спецслужб.
По предварительной информации, в результате погибли два человека, еще 12 пострадали. Примерно 20 заложникам удалось покинуть супермаркет. При этом сам захватчик остается внутри здания. Также отмечалось, что в месте с ним в здании находился сотрудник полиции. По некоторым данным, преступник удерживал его насильно.
Также сообщалось, что перед нападением на магазин в Требе преступник протаранил на автомобиле группу полицейских в Каркасоне, ранив одного из них.
Ликвидацию террориста подтвердил глава МВД Франции Жерар Колон.
Ранее сегодня вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете в городе Треб на юге Франции, это недалеко от Каркасона. По словам очевидцев, у злоумышленника были нож, пистолет и гранаты. Преступник объявил о своей приверженности к запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство», а во время нападения кричал, что это «месть за Сирию».
Позже он потребовал освободить из тюрьмы террориста Салаха Абдеслама, причастного к терракту в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени 13 ноября 2015 года. Также отмечалось, что террорист является выходцем из Марокко и, скорее всего, был на заметке у французских спецслужб.
По предварительной информации, в результате погибли два человека, еще 12 пострадали. Примерно 20 заложникам удалось покинуть супермаркет. При этом сам захватчик остается внутри здания. Также отмечалось, что в месте с ним в здании находился сотрудник полиции. По некоторым данным, преступник удерживал его насильно.
Также сообщалось, что перед нападением на магазин в Требе преступник протаранил на автомобиле группу полицейских в Каркасоне, ранив одного из них.
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