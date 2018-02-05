Абдеслам шокировал семьи жертв терактов вызывающим поведением в суде

В Брюсселе стартовал громкий судебный процесс над Салахом Абдесламом — единственным выжившим участником парижских терактов 2015 года. Правда, судят его сейчас не за это, а за сопротивление при аресте и незаконное владение огнестрельным оружием. От Абдеслама ждали сенсационных заявлений, но тот избрал тактику молчания и вел себя вызывающе.
Салаха Абдеслама — единственного выжившего участника парижских терактов — в брюссельский суд доставили на вертолете. И когда судья его попросила встать и ответить на несколько вопросов относительно его личности, тот отказался это делать.
Абдеслам вел себя вызывающе. Он сразу обвинил суд в предвзятости к мусульманам и нарушении права презумпции невиновности. Он не стал отвечать на вопросы, заявив, что мало спал и очень устал. На вопрос судьи, а зачем он тогда вообще пришел, он цинично ответил: меня попросили — вот я и пришел. И заметил, что все время будет молчать, потому как это единственное право, которое у него остается.
Молчание — это то, на что меньше всего рассчитывали многочисленные родственники жертв и пострадавших в терактах, специально приехавшие в Брюссель.
Филипп Дюперрон, отец жертвы теракта в Париже 13 ноября 2015 года: «Что касается Салаха Абдеслама, то мы надеялись, что он изменит свою стратегию, но в итоге он не только отказывается от дачи показаний, но также делает явно провокационные заявления, говоря, что он доверяет и верит только в своего бога. Абдеслам заявил судье, что он не боится ее или ее помощников».
Адвокат подсудимого также не стал комментировать заявление своего клиента и на вопрос, считает ли слушания конструктивными, ответил: это вам решать.
Свен Мари, адвокат Салаха Абдеслама: «Все, что я могу сказать, — это то, что сегодня утром мы c Салахом Абдесламом говорили о процедурных вопросах, о том, что есть новые гражданские иски и как он к этому относится».
В общей сложности жертвами терактов в Париже стали 130 человек, более 350 были ранены. Абдеслам смог беспрепятственно вернуться в Брюссель, где ему несколько месяцев удавалось скрываться. В Бельгии его судят не за парижские теракты, а за то, что стрелял в полицейских во время задержания в Брюсселе. Впрочем, его сообщник Суфиан Айяри, который был сговорчивее и разговорчивее своего друга, сообщил суду, что никто ни в кого не стрелял, а полицейские перестреляли друг друга сами. Оружие в квартире было, но кто его принес, кому принадлежало и для чего предназначалось, понятия не имеет.
Федеральный королевский прокурор Катлин Грожан потребовала и для Абдеслама, и Айяри по 20 лет тюрьмы за террористическую деятельность. Вердикт ожидается 9 февраля.
Абдеслам вел себя вызывающе. Он сразу обвинил суд в предвзятости к мусульманам и нарушении права презумпции невиновности. Он не стал отвечать на вопросы, заявив, что мало спал и очень устал. На вопрос судьи, а зачем он тогда вообще пришел, он цинично ответил: меня попросили — вот я и пришел. И заметил, что все время будет молчать, потому как это единственное право, которое у него остается.
Молчание — это то, на что меньше всего рассчитывали многочисленные родственники жертв и пострадавших в терактах, специально приехавшие в Брюссель.
Филипп Дюперрон, отец жертвы теракта в Париже 13 ноября 2015 года: «Что касается Салаха Абдеслама, то мы надеялись, что он изменит свою стратегию, но в итоге он не только отказывается от дачи показаний, но также делает явно провокационные заявления, говоря, что он доверяет и верит только в своего бога. Абдеслам заявил судье, что он не боится ее или ее помощников».
Адвокат подсудимого также не стал комментировать заявление своего клиента и на вопрос, считает ли слушания конструктивными, ответил: это вам решать.
Свен Мари, адвокат Салаха Абдеслама: «Все, что я могу сказать, — это то, что сегодня утром мы c Салахом Абдесламом говорили о процедурных вопросах, о том, что есть новые гражданские иски и как он к этому относится».
В общей сложности жертвами терактов в Париже стали 130 человек, более 350 были ранены. Абдеслам смог беспрепятственно вернуться в Брюссель, где ему несколько месяцев удавалось скрываться. В Бельгии его судят не за парижские теракты, а за то, что стрелял в полицейских во время задержания в Брюсселе. Впрочем, его сообщник Суфиан Айяри, который был сговорчивее и разговорчивее своего друга, сообщил суду, что никто ни в кого не стрелял, а полицейские перестреляли друг друга сами. Оружие в квартире было, но кто его принес, кому принадлежало и для чего предназначалось, понятия не имеет.
Федеральный королевский прокурор Катлин Грожан потребовала и для Абдеслама, и Айяри по 20 лет тюрьмы за террористическую деятельность. Вердикт ожидается 9 февраля.
Террорист №1 в Европе: кто такой Салах АбдесламНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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