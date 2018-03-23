«Угрожал взорвать заложников»: стали известны подробности спецоперации на юге Франции

Спецслужбы задержали подозреваемого в причастности к нападениям на юге Франции. Прокурор Парижа рассказал о ходе расследования и раскрыл детали спецоперации по освобождению людей и ликвидации террориста.
Прокурор Парижа Франсуа Моленс рассказал журналистам, что уничтоженный в пятницу после череды нападений на юге Франции мужчина по имени Редуан Лакдим угрожал взорвать магазин, в котором он удерживал заложников.
Франсуа Моленс, прокурор Парижа: «Он зашел в супермаркет, крича „Аллах Акбар“ и что он солдат „Исламского государства“. Лакдим выстрелил в человека и сотрудника магазина, которые умерли на месте. На момент захвата заложников в магазине находилось около 50 человек».
По словам Моленса, через некоторое время заложников сменил подполковник жандармерии, который прибыл к месту происшествия с группами силовиков. Лакдим угрожал взрывом, а потом несколько раз выстрелил в своего пленника. Подполковник получил тяжелые ранения. Сейчас он находится в больнице в критическом состоянии.
Прокурор также сообщил, что в ходе расследования нападений задержана женщина, которая могла быть сообщницей ликвидированного Редуана Лакдима. Имя женщины не сообщается, ее допрашивают.
Франсуа Моленс: «Она взята под стражу за преступный сговор в связи с террористической акцией».
В пятницу утром 26-летний житель Каркасона марокканского происхождения Редуан Лакдим напал на автомобилиста. Он ранил водителя и убил пассажира, а машину угнал. Потом он напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. Затем он приехал в соседнюю коммуну Треб, где в супермаркете захватил заложников и открыл стрельбу. При этом он кричал, что «мстит за Сирию» Через несколько часов спецназ штурмовал помещение и ликвидировал убийцу. Власти Франции сообщили, что нападавший убил троих и ранил 16 человек, двое пострадавших находятся в критическом состоянии.
По предварительным данным полиции, Лакдим занимался наркоторговлей и все нападения совершил в одиночку. Ответственность за атаки на юге Франции взяла на себя запрещенная во многих странах, в том числе и в России, террористическая организация «Исламское государство».
Франсуа Моленс, прокурор Парижа: «Он зашел в супермаркет, крича „Аллах Акбар“ и что он солдат „Исламского государства“. Лакдим выстрелил в человека и сотрудника магазина, которые умерли на месте. На момент захвата заложников в магазине находилось около 50 человек».
По словам Моленса, через некоторое время заложников сменил подполковник жандармерии, который прибыл к месту происшествия с группами силовиков. Лакдим угрожал взрывом, а потом несколько раз выстрелил в своего пленника. Подполковник получил тяжелые ранения. Сейчас он находится в больнице в критическом состоянии.
Прокурор также сообщил, что в ходе расследования нападений задержана женщина, которая могла быть сообщницей ликвидированного Редуана Лакдима. Имя женщины не сообщается, ее допрашивают.
Франсуа Моленс: «Она взята под стражу за преступный сговор в связи с террористической акцией».
В пятницу утром 26-летний житель Каркасона марокканского происхождения Редуан Лакдим напал на автомобилиста. Он ранил водителя и убил пассажира, а машину угнал. Потом он напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. Затем он приехал в соседнюю коммуну Треб, где в супермаркете захватил заложников и открыл стрельбу. При этом он кричал, что «мстит за Сирию» Через несколько часов спецназ штурмовал помещение и ликвидировал убийцу. Власти Франции сообщили, что нападавший убил троих и ранил 16 человек, двое пострадавших находятся в критическом состоянии.
По предварительным данным полиции, Лакдим занимался наркоторговлей и все нападения совершил в одиночку. Ответственность за атаки на юге Франции взяла на себя запрещенная во многих странах, в том числе и в России, террористическая организация «Исламское государство».
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