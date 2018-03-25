«Добро пожаловать на революцию»: американцы бросили вызов оружейному лобби

В США более полумиллиона человек вышли на массовые демонстрации, требуя ужесточения законодательства в сфере оборота оружия. Акция получила название «Марш за наши жизни». В ней принимают участие школьники, студенты, родители, преподаватели и активисты общественных организаций. Шествия и митинги состоялись практически во всех крупных городах страны.
Сотни тысяч вышли на улицы американской столицы чтобы сказать: хватит убийствам, насилию и оружию в Америке. «Марш за наши жизни» — это кульминация протестных выступлений последнего месяца, начавшихся после того, как в школе Парклэнда во Флориде были убиты 17 человек.
Одноклассники погибших решили, что они обязаны что-то изменить в стране, чтобы такие трагедии больше не повторились.
Кэмерон Каски: «Добро пожаловать на революцию. Она сильная и мирная, потому что она делается молодыми ради молодых. Мое поколение видит одно массовое убийство за другим. И мы обещаем, что исправим эту сломанную систему и построим лучший мир».
С плакатами «Хватит молчать», «Остановим национальную стрелковую ассоциацию» школьники, их родители, учителя и все те, кого волнует эпидемия насилия в Америке, пытаются докричаться до законодателей на Капитолийском холме и до Белого дома.
Их главные требования — это изменить законы, по которым сейчас, например, 18-летнему подростку нельзя купить сигареты, но при этом он запросто может приобрести полуавтоматическую винтовку и патроны к ней.
Такие марши и акции протеста проходят не только в Вашингтоне. Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Лос-Анжелес — сотни митингов по всей Америке. Демонстрация силы, с которой, как надеются протестующие, политикам отныне придется считаться.
Белый дом в официальном заявлении сказал, что приветствует демонстрантов, а буквально за несколько часов до начала марша Дональд Трамп написал в Twitter, что он готов запретить все специальные оружейные устройства, позволяющие вести стрельбу очередями. Но чтобы сделать это, президенту потребуется согласие конгресса, где большинство у республиканцев, многие из которых наотрез отказываются пойти даже на малейшие уступки, связанные с продажей оружия.
Чак Шумер, сенатор от штата Нью-Йорк: «Эти дети дают мне надежду. Я борюсь против оружия с 1993 года, и эти дети — лучшее, что с нами произошло. Продолжайте борьбу, и мы победим».
Единственное, на что пока согласился конгресс — это ужесточение системы проверки покупателей пистолетов и винтовок, чтобы они не попали к преступникам. Но это капля в море. В США такая система работает только в оружейных магазинах, а если покупать оружие с рук, то твое прошлое мало кого волнует.
Бенуа Жадуль: «Нам потребуется еще много маршей и протестов, чтобы что-то изменить. Но самое страшное, что в Америке живет всего 5% от всего населения Земли, а оружия здесь в частных руках находится 50%. Я вырос в Европе, и там я чувствовал себя намного безопаснее, чем в Америке. Мы должны это изменить давлением на политиков, которые сейчас нас не слушают, а слушают только оружейное лобби».
Но, несмотря на сотни тысяч голосов, требующих изменить оружейные законы в Америке, больше половины жителей страны, судя по опросам, считают, что ничего менять не надо. 58% американских граждан по-прежнему уверены, что с оружием жить безопаснее, и пока страна не найдет компромисс, вряд ли что-то изменится.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
Одноклассники погибших решили, что они обязаны что-то изменить в стране, чтобы такие трагедии больше не повторились.
Кэмерон Каски: «Добро пожаловать на революцию. Она сильная и мирная, потому что она делается молодыми ради молодых. Мое поколение видит одно массовое убийство за другим. И мы обещаем, что исправим эту сломанную систему и построим лучший мир».
С плакатами «Хватит молчать», «Остановим национальную стрелковую ассоциацию» школьники, их родители, учителя и все те, кого волнует эпидемия насилия в Америке, пытаются докричаться до законодателей на Капитолийском холме и до Белого дома.
Их главные требования — это изменить законы, по которым сейчас, например, 18-летнему подростку нельзя купить сигареты, но при этом он запросто может приобрести полуавтоматическую винтовку и патроны к ней.
Такие марши и акции протеста проходят не только в Вашингтоне. Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Лос-Анжелес — сотни митингов по всей Америке. Демонстрация силы, с которой, как надеются протестующие, политикам отныне придется считаться.
Белый дом в официальном заявлении сказал, что приветствует демонстрантов, а буквально за несколько часов до начала марша Дональд Трамп написал в Twitter, что он готов запретить все специальные оружейные устройства, позволяющие вести стрельбу очередями. Но чтобы сделать это, президенту потребуется согласие конгресса, где большинство у республиканцев, многие из которых наотрез отказываются пойти даже на малейшие уступки, связанные с продажей оружия.
Чак Шумер, сенатор от штата Нью-Йорк: «Эти дети дают мне надежду. Я борюсь против оружия с 1993 года, и эти дети — лучшее, что с нами произошло. Продолжайте борьбу, и мы победим».
Единственное, на что пока согласился конгресс — это ужесточение системы проверки покупателей пистолетов и винтовок, чтобы они не попали к преступникам. Но это капля в море. В США такая система работает только в оружейных магазинах, а если покупать оружие с рук, то твое прошлое мало кого волнует.
Бенуа Жадуль: «Нам потребуется еще много маршей и протестов, чтобы что-то изменить. Но самое страшное, что в Америке живет всего 5% от всего населения Земли, а оружия здесь в частных руках находится 50%. Я вырос в Европе, и там я чувствовал себя намного безопаснее, чем в Америке. Мы должны это изменить давлением на политиков, которые сейчас нас не слушают, а слушают только оружейное лобби».
Но, несмотря на сотни тысяч голосов, требующих изменить оружейные законы в Америке, больше половины жителей страны, судя по опросам, считают, что ничего менять не надо. 58% американских граждан по-прежнему уверены, что с оружием жить безопаснее, и пока страна не найдет компромисс, вряд ли что-то изменится.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алексея Веселовского.
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