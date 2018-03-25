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    Порошенко заявил о разоблачении Савченко и Саакашвили

    1 комментарий
    • Фото: Reuters © 2018, Gleb Garanich
    Порошенко заявил о разоблачении Савченко и Саакашвили

    Порошенко заявил о разоблачении Савченко и Саакашвили

    Порошенко заявил о разоблачении Савченко и Саакашвили
  • Фото: Reuters © 2018, Gleb Garanich

    • Президент Украины Пётр Порошенко считает, что разоблачение бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили и депутата Верховной рады Надежды Савченко достойно страниц в учебниках для спецслужб.

    Пётр Порошенко: «В течение двух последних месяцев СБУ провела 2 масштабные операции, которые достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов».

    Саакашвили с Савченко, по мнению украинского лидера, готовили в стране «государственный переворот в интересах России», передает «Украинская правда».

    Саакашвили, комментируя на своей странице в Facebook заявление Порошенко, назвал его «дешевым вруном без чести и достоинства».

    Михаил Саакашвили: «Если они меня разоблачили, доведите свое „разоблачение“ до конца. Пустите меня в Украину и докажите свои подозрения в суде! Сначала буду защищаться в суде, а в следующем году буду свидетельствовать в суде над бывшим президентом Порошенко».

    смотретьДовели до цугундера: зачем Порошенко посадил Савченко
    Довели до цугундера: зачем Порошенко посадил Савченко
    Напомним, 22 марта Савченко арестовали в Киеве по обвинению в подготовке теракта и государственного переворота. По старой привычке она объявила голодовку. Савченко не первая, от кого отвернулся Киев. 12 февраля Михаила Саакашвили задержали в киевском ресторане, силой посадили в самолет и отправили в Польшу, с территории которой он прошлой осенью попал на Украину, прорвав кордоны пограничников.

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