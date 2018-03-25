В школах Курганской области проведут проверку после стрельбы на уроке в Шадринске

Детский омбудсмен Анна Кузнецова поручила провести проверку всех школ Курганской области.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова встретилась с детьми и учителями школы города Шадринска, где 21 марта одна из учениц расстреляла одноклассников из травматического пистолета. В Курганской области состоялось межведомственное совещание, на котором обсуждался инцидент.
По словам омбудсмена, сотрудники школы своевременно не обратили внимание на накаленную ситуацию в классе, не поговорили с родителями и не предприняли попытки привлечь специалистов, чтобы погасить конфликт.
Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка: «На совещании поручено проверить все образовательные учреждения. Формально необходимые регламенты существуют, но, порой только на бумаге, в отчетах. А на самом деле — пусто. Школьные психологи, меняясь, не оставляли даже записей о своей работе».
Об этом Кузнецова написала на своей странице в Facebook.
Напомним, 21 марта 13-летняя ученица одной из школ Шадринска на уроке географии открыла стрельбу из пневматического пистолета, украденного у отца, по своим одноклассникам. Ей помогали еще две ученицы. Пострадали 7 детей, у них синяки и ссадины. Госпитализация никому не потребовалась. По предварительной информации, у девочки был затяжной конфликт с одноклассниками.
По словам омбудсмена, сотрудники школы своевременно не обратили внимание на накаленную ситуацию в классе, не поговорили с родителями и не предприняли попытки привлечь специалистов, чтобы погасить конфликт.
Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка: «На совещании поручено проверить все образовательные учреждения. Формально необходимые регламенты существуют, но, порой только на бумаге, в отчетах. А на самом деле — пусто. Школьные психологи, меняясь, не оставляли даже записей о своей работе».
Об этом Кузнецова написала на своей странице в Facebook.
Напомним, 21 марта 13-летняя ученица одной из школ Шадринска на уроке географии открыла стрельбу из пневматического пистолета, украденного у отца, по своим одноклассникам. Ей помогали еще две ученицы. Пострадали 7 детей, у них синяки и ссадины. Госпитализация никому не потребовалась. По предварительной информации, у девочки был затяжной конфликт с одноклассниками.
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