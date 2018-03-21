Девочка расстреляла детей в курганской школе из-за конфликта с одноклассниками

В горадминистрации Шадринска сообщили подробности стрельбы в местной школе. Выяснилось, что к стрельбе причастны две школьницы, а причиной стал конфликт с одноклассниками.
Напомним, сегодня 13-летняя школьница открыла стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам. По сообщению ГУ МВД РФ по региону, в результате стрельбы пострадали семь детей, у них синяки и ссадины, госпитализация никому из них не потребовалась.
Как сообщили РИА Новости в горадминистрации, одна школьница пронесла пневматическое оружие в школу и отвлекла учителя, а ее одноклассница из него начала стрелять в классе.
Из сообщения горадминистрации: «Утром в школу одна из учениц 7-го класса пронесла пневматическое оружие, принадлежащее отцу. На уроке она отвлекла учителя, выйдя с ним из класса. После чего вторая школьница несколько раз выстрелила по одноклассникам. Один из мальчиков был доставлен в больницу, так как пуля задела голову, еще шестеро школьников серьезных травм не получили».
По предварительной информации, у стрелявшей школьницы был конфликт с мальчиками из класса, вероятно, затяжной. При этом школьница не состояла в отделе по делам несовершеннолетних.
Тем временем одноклассник стрелявшей рассказал РБК, что инцидент произошел на уроке географии. По его версии, у одной из учениц заболела голова и учительница вышла из класса, чтобы оказать необходимую помощь. В это время другая ученица вместе со своей подругой забежала в класс с пистолетом и открыла стрельбу по одноклассникам.
Одноклассник нападавшей: «Я не знаю, почему она так поступила, мы все очень дружно общались».
Мэр Шадринска Людмила Новикова в свою очередь рассказала местным СМИ, что нападение спланировали две девочки и еще одна ученица помогла им отвлечь учительницу географии. По ее данным, девочки были двоюродными сестрами, одна из них на год старше другой. Стрельба из пневматического пистолета отца вела младшая девочка. По данным Ura.Ru, вторая девочка была вооружена канцелярским ножом.
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выехала в Курганскую область после ЧП. Она отметила, что по возвращении представит комплекс мер по профилактике таких трагедий.
Как сообщили РИА Новости в горадминистрации, одна школьница пронесла пневматическое оружие в школу и отвлекла учителя, а ее одноклассница из него начала стрелять в классе.
Из сообщения горадминистрации: «Утром в школу одна из учениц 7-го класса пронесла пневматическое оружие, принадлежащее отцу. На уроке она отвлекла учителя, выйдя с ним из класса. После чего вторая школьница несколько раз выстрелила по одноклассникам. Один из мальчиков был доставлен в больницу, так как пуля задела голову, еще шестеро школьников серьезных травм не получили».
По предварительной информации, у стрелявшей школьницы был конфликт с мальчиками из класса, вероятно, затяжной. При этом школьница не состояла в отделе по делам несовершеннолетних.
Тем временем одноклассник стрелявшей рассказал РБК, что инцидент произошел на уроке географии. По его версии, у одной из учениц заболела голова и учительница вышла из класса, чтобы оказать необходимую помощь. В это время другая ученица вместе со своей подругой забежала в класс с пистолетом и открыла стрельбу по одноклассникам.
Одноклассник нападавшей: «Я не знаю, почему она так поступила, мы все очень дружно общались».
Мэр Шадринска Людмила Новикова в свою очередь рассказала местным СМИ, что нападение спланировали две девочки и еще одна ученица помогла им отвлечь учительницу географии. По ее данным, девочки были двоюродными сестрами, одна из них на год старше другой. Стрельба из пневматического пистолета отца вела младшая девочка. По данным Ura.Ru, вторая девочка была вооружена канцелярским ножом.
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выехала в Курганскую область после ЧП. Она отметила, что по возвращении представит комплекс мер по профилактике таких трагедий.
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