Школьница расстреляла одноклассников из пневматического пистолета в Шадринске

Ученица 7-го класса школы в Шадринске Курганской области обстреляла одноклассников из пневматического пистолета, пострадали семеро детей.

Как сообщили в УМВД России по Курганской области, сегодня утром 13-летняя девочка стреляла в одноклассников из пневматического пистолета, взятого дома у ее отца. Сообщается, что семь учеников класса получили синяки и ссадины.



По информации правоохранителей, в школе работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.