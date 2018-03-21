Улицы разбитых фонарей <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей 16+
    •  

    Школьница расстреляла одноклассников из пневматического пистолета в Шадринске

    3 комментария

    Школьница расстреляла одноклассников из пневматического пистолета в Шадринске

    Школьница расстреляла одноклассников из пневматического пистолета в Шадринске

    Ученица 7-го класса школы в Шадринске Курганской области обстреляла одноклассников из пневматического пистолета, пострадали семеро детей.

    Как сообщили в УМВД России по Курганской области, сегодня утром 13-летняя девочка стреляла в одноклассников из пневматического пистолета, взятого дома у ее отца. Сообщается, что семь учеников класса получили синяки и ссадины.

    По информации правоохранителей, в школе работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru