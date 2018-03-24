Поклонская ответила «шайтану», пригрозившему заблокировать Крымский мост

Наталья Поклонская пригрозила уголовными делами «второсортному экстремисту» Ленуру Ислямову, который решил помешать движению транспорта по Крымскому мосту.
Представителя запрещенного «Меджлиса крымско-татарского народа» депутат Госдумы назвала «шайтаном», который «жует высоковольтные провода».
Наталья Поклонская, депутат Госдумы: «Давно не было слышно этого шайтана! Объявился — не запылился. Из пыльного угла вякает жующий высоковольтные провода второсортный экстремист».
При этом Поклонская подчеркнула, что в РФ Ислямова ждут уголовные дела, которые она возбудила, когда занимала пост прокурора Крыма, передает ФАН.
Напомним, ранее Ислямов заявил, что пойдет на все для того, чтобы блокировать движение транспорта по Крымскому мосту. В частности, участник крымской блокады призвал призвал фиксировать все машины и вводить санкции против водителей и пассажиров.
План Ислямова в Крыму назвали маразматическим, отметив, что он просто пытается получить какие-то политические дивиденды.
Наталья Поклонская, депутат Госдумы: «Давно не было слышно этого шайтана! Объявился — не запылился. Из пыльного угла вякает жующий высоковольтные провода второсортный экстремист».
При этом Поклонская подчеркнула, что в РФ Ислямова ждут уголовные дела, которые она возбудила, когда занимала пост прокурора Крыма, передает ФАН.
Напомним, ранее Ислямов заявил, что пойдет на все для того, чтобы блокировать движение транспорта по Крымскому мосту. В частности, участник крымской блокады призвал призвал фиксировать все машины и вводить санкции против водителей и пассажиров.
План Ислямова в Крыму назвали маразматическим, отметив, что он просто пытается получить какие-то политические дивиденды.
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