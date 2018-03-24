Украинские экстремисты готовят план блокады Крымского моста

Инициатор блокады Крыма Ленур Ислямов заявил, что запрещенный в России «Меджлис
крымско-татарского народа» сделает всё, чтобы не допустить движения транспорта по Крымскому мосту.
Об этом Ислямов заявил в интервью изданию «Обозреватель».
Он предложил фиксировать весь проезжающий по мосту транспорт и вводить против людей, попадающих в Крым таким образом, те же санкции, что и к посещающим полуостров артистам.
Ленур Ислямов: «Фиксировать всех людей. Поименно. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались».
Он также отметил, что если санкции не дадут результата, организация рассмотрит дальнейшие шаги, и, возможно, попытается физически препятствовать движению по мосту. Однако добавил, что все это будет делаться «ненасильственными способами».
В России Ислямову предъявлено заочное обвинение в совершении диверсии в Крыму 22 ноября 2015 года. Тогда экстремисты подорвали опоры и вывели из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В результате полуостров остался без света.
Крым стал российским регионом в 2014 году по результатам проведенного там референдума. За воссоединение с Россией тогда проголосовало абсолютное большинство местных жителей (96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя). По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно. Однако Киев не признает итоги референдума и до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией.
Он предложил фиксировать весь проезжающий по мосту транспорт и вводить против людей, попадающих в Крым таким образом, те же санкции, что и к посещающим полуостров артистам.
Ленур Ислямов: «Фиксировать всех людей. Поименно. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались».
Он также отметил, что если санкции не дадут результата, организация рассмотрит дальнейшие шаги, и, возможно, попытается физически препятствовать движению по мосту. Однако добавил, что все это будет делаться «ненасильственными способами».
В России Ислямову предъявлено заочное обвинение в совершении диверсии в Крыму 22 ноября 2015 года. Тогда экстремисты подорвали опоры и вывели из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В результате полуостров остался без света.
Крым стал российским регионом в 2014 году по результатам проведенного там референдума. За воссоединение с Россией тогда проголосовало абсолютное большинство местных жителей (96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя). По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно. Однако Киев не признает итоги референдума и до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией.
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