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    В Крыму назвали маразмом заявление украинских экстремистов о мосте

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    В Крыму назвали маразмом заявление украинских экстремистов о мосте

    В Крыму назвали маразмом заявление украинских экстремистов о мосте

    В Госсовете Крыма прокомментировал заявление члена запрещенного «Меджлис крымско-татарскогонарода», пообещавшего помешать движению транспорту по Крымскому мосту.

    Депутат Владислав Ганжара назвал «маразматическим» заявление Ленура Ислямова, отметив, что его план не удастся реализовать даже чисто технически.

    Владислав Ганжара, депутат Госсовета Крыма: «Ничего у них не получится, поскольку никаких инструментов для этого нет. Это пустая риторика, попытка Ислямова какие-то политические дивиденды получить».

    Также депутат напомнил, что в Крыму уже слышали от украинских политиков «очень разные заявления относительно моста», и заявил, что запрещенный в РФ «Меджлис крымско-татарского народа» и ранее призывал к «одиозным вещам», передает RT.

    Напомним, ранее представитель «Меджлиса крымско-татарского народа» и один из организаторов блокады полуострова Ленур Ислямов предложил фиксировать весь проезжающий по мосту транспорт. По его мнению против людей, попадающих в Крым по мосту, те же санкции, что и к посещающим полуостров артистам.

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