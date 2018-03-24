В Крыму назвали маразмом заявление украинских экстремистов о мосте

В Госсовете Крыма прокомментировал заявление члена запрещенного «Меджлис
крымско-татарскогонарода», пообещавшего помешать движению транспорту по Крымскому мосту.
Депутат Владислав Ганжара назвал «маразматическим» заявление Ленура Ислямова, отметив, что его план не удастся реализовать даже чисто технически.
Владислав Ганжара, депутат Госсовета Крыма: «Ничего у них не получится, поскольку никаких инструментов для этого нет. Это пустая риторика, попытка Ислямова какие-то политические дивиденды получить».
Также депутат напомнил, что в Крыму уже слышали от украинских политиков «очень разные заявления относительно моста», и заявил, что запрещенный в РФ «Меджлис крымско-татарского народа» и ранее призывал к «одиозным вещам», передает RT.
Напомним, ранее представитель «Меджлиса крымско-татарского народа» и один из организаторов блокады полуострова Ленур Ислямов предложил фиксировать весь проезжающий по мосту транспорт. По его мнению против людей, попадающих в Крым по мосту, те же санкции, что и к посещающим полуостров артистам.
Владислав Ганжара, депутат Госсовета Крыма: «Ничего у них не получится, поскольку никаких инструментов для этого нет. Это пустая риторика, попытка Ислямова какие-то политические дивиденды получить».
Также депутат напомнил, что в Крыму уже слышали от украинских политиков «очень разные заявления относительно моста», и заявил, что запрещенный в РФ «Меджлис крымско-татарского народа» и ранее призывал к «одиозным вещам», передает RT.
Напомним, ранее представитель «Меджлиса крымско-татарского народа» и один из организаторов блокады полуострова Ленур Ислямов предложил фиксировать весь проезжающий по мосту транспорт. По его мнению против людей, попадающих в Крым по мосту, те же санкции, что и к посещающим полуостров артистам.
Комментарии