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    Школьникам в США предложили забрасывать вооруженных убийц камнями

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    Школьникам в США предложили забрасывать вооруженных убийц камнями

    Школьникам в США предложили забрасывать вооруженных убийц камнями

    Руководство одной из школ в американском штате Пенсильвания придумало необычный способ защитить детей в случае «школьной стрельбы»: подростков решили вооружить камнями.

    В классных комнатах поставили ведра, наполненные речными камнями. Директор считает, что теперь в случае нападения на школу любой стрелок получит достойный отпор.

    Дэвид Хельсель, директор школы «Блу Маунтин», округ Скуллкилл: «Если вооруженный нарушитель попытается зайти в любой класс, он встретит вооруженных камнями школьников. Он будет побит камнями. У нас есть люди с очень сильными руками. Они могут очень быстро бросать камни».

    При этом Хельсель отметил, что швыряние камней в вооруженного убийцу будет крайней мерой — на случай, если не сработает план эвакуации.

    Впрочем родители школьников и местные жители восприняли идею школьного директора скептически, передает BBC.

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    Необычное идея возникла на фоне дискуссии о необходимости ужесточить контроль над огнестрельным оружием, которая вспыхнула с новой силой после массового убийства в школе города Парклэнд во Флориде. Там в феврале бывший ученик, отчисленный за нарушение дисциплины, расстрелял 17 человек.

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