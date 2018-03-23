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    В США готовится волна «школьных протестов» против свободного доступа к оружию. оружие, США, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ США готовится волна «школьных протестов» против свободного доступа к оружию

    В США готовится волна «школьных протестов» против свободного доступа к оружию

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    В США готовится волна «школьных протестов» против свободного доступа к оружию

    В США готовится волна «школьных протестов» против свободного доступа к оружию

    В США готовится волна «школьных протестов» против свободного доступа к оружию

      Соединенные Штаты ждут часа икс — он наступит завтра, когда по всей стране прокатится волна так называемых «школьных маршей». Американские ученики, их родители и преподаватели намерены выйти на улицы городов, требуя от властей ужесточить контроль над огнестрельным оружием, свободный доступ к которому все чаще приводит к массовым расстрелам в учебных заведениях США.

      Самый многочисленный митинг ожидается в Вашингтоне, и это не случайно: школьники хотят, чтобы их из окон Белого дома лично увидел и услышал президент.

      Терпение у школьников лопнуло после расстрела во флоридской школе 16 февраля, где бывший ученик застрелил 17 человек. После таких трагедий в Америке обычно разгораются дебаты о необходимости остановить насилие, но в этот раз одними дебатами дело не ограничилось. Подростки, видя, что на самом деле ничего в стране не меняется, решили действовать самостоятельно.

      Сразу после массового убийства в школе Парклэнда казалось, что власти наконец-то всерьез обратили внимание на проблему насилия. Со школьниками и семьями погибших встречались конгрессмены, их принял президент Трамп. Перед камерами политики заявляли, что займутся вопросами ограничения продажи полу-автоматического оружия, школьной безопасностью, Трамп даже пообещал, что сможет преодолеть сопротивление Национальной стрелковой ассоциации, главного лоббиста продаж оружия в Америке, но уже через неделю стало очевидно, что все останется как прежде. Белый дом лишь предложил вооружать учителей в школах, что было встречено обществом в штыки.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Веселовского.

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