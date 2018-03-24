Жди меня <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Жди меня 12+
    •  

    В КПРФ открестились от фото с безусым Грудининым

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Олег Ласточкин, grudinin2018 / instagram.com
    В КПРФ открестились от фото с безусым Грудининым

    В КПРФ открестились от фото с безусым Грудининым

    В КПРФ открестились от фото с безусым Грудининым
  • Фото: РИА Новости © 2018, Олег Ласточкин, grudinin2018 / instagram.com

    • Глава пресс-службы избирательного штаба Грудинина заявил, что страница, на которой было размещено фото кандидата от КПРФ без усов, не имеет к нему отношения.

    Александр Ющенко отметил, что сейчас в соцсетях создано «очень много фейковых страниц». А официальная страница кандидата в Instagram — grudinin_kprf.

    При этом руководитель пресс-службы подчеркнул, что пока официальной информации об усах Грудинина нет, передает ТАСС.

    Александр Ющенко, глава пресс-службы КПРФ и избирательного штаба Грудинина: «То, что там выложили, монтаж это, не монтаж, не проблема это (усы) убрать. Я знаю точно, сейчас официальной информации по поводу этой темы нет».

    Напомним, ранее сегодня в Instagram появился снимок Павла Грудинина без усов. «Дал слово значит надо его сдерживать», — гласила подпись под снимком.

    смотретьГрудинин рассказал, когда сбреет усы
    Грудинин рассказал, когда сбреет усы
    Отметим, что глава Совхоза имени Ленина должен был сбрить усы из-за спора с блогером и журналистом Юрием Дудем. Грудинин пообещал, что изменит имидж, если получит на выборах меньше 15% голосов. По официальным данным ЦИК, кандидата от КПРФ поддержали 11,77% избирателей.

    Однако после того, как стали известны результаты голосования, Грудинин попытался уклониться от обещания. Он заявил, что выполнит условие пари, если Дудь признает выборы честными.



    Новости по теме

    Выборы-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru