В КПРФ открестились от фото с безусым Грудининым

Глава
пресс-службы избирательного штаба Грудинина заявил, что страница, на которой было размещено фото кандидата от КПРФ без усов, не имеет к нему отношения.
Александр Ющенко отметил, что сейчас в соцсетях создано «очень много фейковых страниц». А официальная страница кандидата в Instagram — grudinin_kprf.
При этом руководитель пресс-службы подчеркнул, что пока официальной информации об усах Грудинина нет, передает ТАСС.
Александр Ющенко, глава пресс-службы КПРФ и избирательного штаба Грудинина: «То, что там выложили, монтаж это, не монтаж, не проблема это (усы) убрать. Я знаю точно, сейчас официальной информации по поводу этой темы нет».
Напомним, ранее сегодня в Instagram появился снимок Павла Грудинина без усов. «Дал слово значит надо его сдерживать», — гласила подпись под снимком.
Отметим, что глава Совхоза имени Ленина должен был сбрить усы из-за спора с блогером и журналистом Юрием Дудем. Грудинин пообещал, что изменит имидж, если получит на выборах меньше 15% голосов. По официальным данным ЦИК, кандидата от КПРФ поддержали 11,77% избирателей.
Однако после того, как стали известны результаты голосования, Грудинин попытался уклониться от обещания. Он заявил, что выполнит условие пари, если Дудь признает выборы честными.
При этом руководитель пресс-службы подчеркнул, что пока официальной информации об усах Грудинина нет, передает ТАСС.
Александр Ющенко, глава пресс-службы КПРФ и избирательного штаба Грудинина: «То, что там выложили, монтаж это, не монтаж, не проблема это (усы) убрать. Я знаю точно, сейчас официальной информации по поводу этой темы нет».
Напомним, ранее сегодня в Instagram появился снимок Павла Грудинина без усов. «Дал слово значит надо его сдерживать», — гласила подпись под снимком.
Отметим, что глава Совхоза имени Ленина должен был сбрить усы из-за спора с блогером и журналистом Юрием Дудем. Грудинин пообещал, что изменит имидж, если получит на выборах меньше 15% голосов. По официальным данным ЦИК, кандидата от КПРФ поддержали 11,77% избирателей.
Однако после того, как стали известны результаты голосования, Грудинин попытался уклониться от обещания. Он заявил, что выполнит условие пари, если Дудь признает выборы честными.
#мытаквидим: Грудинин следит за подсчетом голосов на выборах президента pic.twitter.com/hvZRHf4LsJ— НТВ (@ntvru) 19 марта 2018 г.
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