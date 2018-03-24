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    Грудинин сбрил усы: фото

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    • Фото: grudinin2018 / instagram.com
    Грудинин сбрил усы: фото

    Грудинин сбрил усы: фото

    Грудинин сбрил усы: фото
  • Фото: grudinin2018 / instagram.com

    • Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин все же выполнил предвыборное обещание и избавился от усов.

    Об этом глава Совхоза имени Ленина сообщил в своем Instagram. При этом он еще раз подчеркнул, что не согласен с результатами президентских выборов.


    смотретьГрудинин рассказал, когда сбреет усы
    Грудинин рассказал, когда сбреет усы
    Напомним, до выборов Грудинин поспорил с блогером и журналистом Юрием Дудем, что сбреет усы, если наберет меньше 15% голосов. В итоге, по официальным данным ЦИК, кандидат от КПРФ получил 11,77%, заняв второе место.

    Однако сначала Грудинин попытался уклониться от обещания сбрить усы. Он заявил, что выполнит пари при условии, что Дудь признает выборы честными.



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