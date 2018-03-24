Грудинин сбрил усы: фото

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин все же выполнил предвыборное обещание и избавился от усов.
Об этом глава Совхоза имени Ленина сообщил в своем Instagram. При этом он еще раз подчеркнул, что не согласен с результатами президентских выборов.
Напомним, до выборов Грудинин поспорил с блогером и журналистом Юрием Дудем, что сбреет усы, если наберет меньше 15% голосов. В итоге, по официальным данным ЦИК, кандидат от КПРФ получил 11,77%, заняв второе место.
Однако сначала Грудинин попытался уклониться от обещания сбрить усы. Он заявил, что выполнит пари при условии, что Дудь признает выборы честными.
Напомним, до выборов Грудинин поспорил с блогером и журналистом Юрием Дудем, что сбреет усы, если наберет меньше 15% голосов. В итоге, по официальным данным ЦИК, кандидат от КПРФ получил 11,77%, заняв второе место.
Однако сначала Грудинин попытался уклониться от обещания сбрить усы. Он заявил, что выполнит пари при условии, что Дудь признает выборы честными.
#мытаквидим: Грудинин следит за подсчетом голосов на выборах президента pic.twitter.com/hvZRHf4LsJ— НТВ (@ntvru) 19 марта 2018 г.
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