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    В Приморье штурмовику Су-25 присвоили имя героя-пилота Филипова

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Аньков
    В Приморье штурмовику <nobr>Су-25</nobr> присвоили имя <nobr>героя-пилота</nobr> Филипова

    В Приморье штурмовику Су-25 присвоили имя героя-пилота Филипова

    В Приморье штурмовику <nobr>Су-25</nobr> присвоили имя <nobr>героя-пилота</nobr> Филипова
  • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Аньков

    • В Приморском крае появился штурмовик Су-25СМ, носящий имя летчика Романа Филипова, героически погибшего в Сирии.

    Торжественная церемония состоялась на аэродроме штурмового авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. Именно там погибший летчик проходил службу в течение 10 лет.

    На аэродроме прошло торжественное построение личного состава, а также митинг, на котором выступил отец пилота Николай Филипов, сообщает ТАСС.

    Напомним, 3 февраля в сирийской провинции Идлиб боевики из ПЗРК сбили российский штурмовик Су-25, которым управлял майор Роман Филипов. Уже на земле пилот принял неравный бой. После окружения террористами тяжелораненый летчик подорвал себя гранатой.

    смотретьИмя погибшего в Сирии пилота Филипова присвоят штурмовику Су-25
    Имя погибшего в Сирии пилота Филипова присвоят штурмовику Су-25
    Романа Филипова похоронили на Аллее Героев в Воронеже, пилот был посмертно представлен к званию Героя России. Было принято решение о том, что школа, где учился отважный летчик, будет носить его имя. Также в честь Романа Филипова решили назвать улицы во Владивостоке и Калининграде.

    В Приморье штурмовику Су-25 присвоили имя героя-пилота Филипова. Воронеж, Сирия, авиация, войны и вооруженные конфликты, оружие, похороны. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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