В Приморье штурмовику Су-25 присвоили имя героя-пилота Филипова

В Приморском крае появился штурмовик
Су-25СМ, носящий имя летчика Романа Филипова, героически погибшего в Сирии.
Торжественная церемония состоялась на аэродроме штурмового авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. Именно там погибший летчик проходил службу в течение 10 лет.
На аэродроме прошло торжественное построение личного состава, а также митинг, на котором выступил отец пилота Николай Филипов, сообщает ТАСС.
Напомним, 3 февраля в сирийской провинции Идлиб боевики из ПЗРК сбили российский штурмовик Су-25, которым управлял майор Роман Филипов. Уже на земле пилот принял неравный бой. После окружения террористами тяжелораненый летчик подорвал себя гранатой.
Романа Филипова похоронили на Аллее Героев в Воронеже, пилот был посмертно представлен к званию Героя России. Было принято решение о том, что школа, где учился отважный летчик, будет носить его имя. Также в честь Романа Филипова решили назвать улицы во Владивостоке и Калининграде.
На аэродроме прошло торжественное построение личного состава, а также митинг, на котором выступил отец пилота Николай Филипов, сообщает ТАСС.
Напомним, 3 февраля в сирийской провинции Идлиб боевики из ПЗРК сбили российский штурмовик Су-25, которым управлял майор Роман Филипов. Уже на земле пилот принял неравный бой. После окружения террористами тяжелораненый летчик подорвал себя гранатой.
Романа Филипова похоронили на Аллее Героев в Воронеже, пилот был посмертно представлен к званию Героя России. Было принято решение о том, что школа, где учился отважный летчик, будет носить его имя. Также в честь Романа Филипова решили назвать улицы во Владивостоке и Калининграде.
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