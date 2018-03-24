В Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню

Сотни жителей Екатеринбурга пришли в субботу посмотреть на снос
220-метровой недостроенной телебашни в центре города.
Самое высокое здание Екатеринбурга, недостроенную телебашню, снесли направленным взрывом. Сотни жителей Екатеринбурга приехали к месту событий, чтобы увидеть своими глазами демонтаж высотного объекта, за долгие годы ставшего городской достопримечательностью.
Как передает ТАСС, башня упала без отклонений, четко по запланированной инженерами траектории. На месте обрушения конструкции возникло большое пылевое облако.
Перед сносом башни властями города были введены специальные меры безопасности: несколько станций метро были закрыты, а жители домов с близлежащих улиц эвакуированы. Кроме того, конструкцию обнесли специальной сеткой, чтобы предотвратить разброс осколков.
Напомним, накануне полицейским и спасателям пришлось уговаривать троих экстремалов спуститься с недостроенной телебашни. Руферы забрались на самый верхний уровень сооружения, чтобы помешать его сносу.
Как передает ТАСС, башня упала без отклонений, четко по запланированной инженерами траектории. На месте обрушения конструкции возникло большое пылевое облако.
Перед сносом башни властями города были введены специальные меры безопасности: несколько станций метро были закрыты, а жители домов с близлежащих улиц эвакуированы. Кроме того, конструкцию обнесли специальной сеткой, чтобы предотвратить разброс осколков.
Напомним, накануне полицейским и спасателям пришлось уговаривать троих экстремалов спуститься с недостроенной телебашни. Руферы забрались на самый верхний уровень сооружения, чтобы помешать его сносу.
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