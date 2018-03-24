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    В Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню. Екатеринбург, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню

    В Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню

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    • Фото: Анатолий Чиквин / vk.com, lunnaya81 / instagram.com
    В Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню

    В Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню

    В Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню
    • Фото: Анатолий Чиквин / vk.com, lunnaya81 / instagram.com

      • Сотни жителей Екатеринбурга пришли в субботу посмотреть на снос 220-метровой недостроенной телебашни в центре города.

      Самое высокое здание Екатеринбурга, недостроенную телебашню, снесли направленным взрывом. Сотни жителей Екатеринбурга приехали к месту событий, чтобы увидеть своими глазами демонтаж высотного объекта, за долгие годы ставшего городской достопримечательностью.

      Как передает ТАСС, башня упала без отклонений, четко по запланированной инженерами траектории. На месте обрушения конструкции возникло большое пылевое облако.

      Перед сносом башни властями города были введены специальные меры безопасности: несколько станций метро были закрыты, а жители домов с близлежащих улиц эвакуированы. Кроме того, конструкцию обнесли специальной сеткой, чтобы предотвратить разброс осколков.

      смотретьАктивисты из Екатеринбурга извинились за захват телебашни
      Активисты из Екатеринбурга извинились за захват телебашни
      Напомним, накануне полицейским и спасателям пришлось уговаривать троих экстремалов спуститься с недостроенной телебашни. Руферы забрались на самый верхний уровень сооружения, чтобы помешать его сносу.

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