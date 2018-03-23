Активисты из Екатеринбурга извинились за захват телебашни

Полицейским и спасателям в Екатеринбурге пришлось уговаривать троих экстремалов спуститься с недостроенной телебашни. Они забрались на самый верхний уровень сооружения и мешали сносу вышки. А все происходящее транслировали в Интернет.

На смельчаков не действовали ни уговоры, ни порывистый ветер. Они упрямо держались на самой высокой точке в Екатеринбурге — 231 метр, да еще и транслировали видео в социальных сетях, отвечая на вопросы пользователей.



На территории экстремалы появились ранним утром. Было их несколько человек. Трое успели улизнуть от охраны и прорваться к телебашне, других секьюрити остановили и вызвали полицию.



После вышел казусный случай. Правоохранители подняться на верх не смогли, так как у них не было альпинистского снаряжения, а спасатели, даже если бы и поднялись, не смогли бы задержать нарушителей — не в их полномочиях. Пока решали как быть, к месту начали прибывать небезразличные граждане и родители экстремалов.



Молодым людям, которые в нарушение всех правил забрались на объект, пытались дозвониться. С ними даже провели что-то вроде переговоров, в ходе которых и выяснилась их конечная цель. Правда возмутители спокойствия не рассчитали, что запасов еды и воды им хватит всего лишь на несколько часов. Кстати, пока экстремалы были наверху, кто-то внизу работал перфоратором. То ли напугать хотели непрошенных гостей, что начали сносить вместе с ними, то ли действительно полным ходом шла подготовка.



О том, что башню нужно сносить, в городе давно спорят. Некоторые против этого. Однако несколько дней назад жителей оповестили, что объект все таки взорвут.



Сергей: «Она мне друг. Я о ней скорблю. Она по жизни со мной. Свой сознательный возраст я прожил вместе с ней. Она у меня на глазах вырастала. Я там еще бегал когда-то пацаном».



В итоге экстремалы все же отступили. Видимо, окончательно замерзли и поэтому решили спуститься. Внизу их уже ждали полицейские и очевидцы. Нет, надевать наручники ни на кого не стали. Первым делом отправили согреваться.



В присутствии стражей порядка и спасателей трое защитников башни принесли свои извинения за беспокойство, ведь, чтобы спустить их с телебашни, пришлось задействовать сотрудников сразу нескольких ведомств.



После экстремалов отправили в полицейский участок. Там им предстоит серьезный разговор с правоохранителями. Стражам порядка предстоит решить, по какой статье и какого кодекса оценивать действия нарушителей. Что касается башни, о переносе сноса пока никто не заявил, передает корреспондент НТВ Антон Талпа.