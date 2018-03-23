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    В Екатеринбурге активисты захватили телебашню и выступают против ее сноса

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    • Фото: FlyEkb / youtube.com
    В Екатеринбурге активисты захватили телебашню и выступают против ее сноса

    В Екатеринбурге активисты захватили телебашню и выступают против ее сноса

    В Екатеринбурге активисты захватили телебашню и выступают против ее сноса
  • Фото: FlyEkb / youtube.com

    • В Екатеринбурге на недостроенную телебашню залезли противники ее сноса и парашютисты. Активисты развернули на крыше российский флаг и требуют провести референдум о дальнейшей судьбе здания.

    Информацию о захвате телебашни агентству РИА Новости подтвердила представитель Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Нина Пелевина. По данным местных СМИ, компания планирует построить на месте башни ледовую арену.

    По ее словам, сейчас на башне находятся трое человек. Восьмерых задержали и передали правоохранителям.

    Нина Пелевина: «Подтверждаем факт незаконного проникновения на объект и нападения на охрану группы граждан. Восемь лиц задержаны и переданы сотрудникам органов внутренних дел. Трое нарушителей находятся на башне. На месте работают представители компании, полиции и МЧС».

    Как сообщает портал Е1.ru, забравшиеся на башню активисты требуют провести городской референдум по поводу ее сноса.



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