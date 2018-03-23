В Екатеринбурге активисты захватили телебашню и выступают против ее сноса

В Екатеринбурге на недостроенную телебашню залезли противники ее сноса и парашютисты. Активисты развернули на крыше российский флаг и требуют провести референдум о дальнейшей судьбе здания.
Информацию о захвате телебашни агентству РИА Новости подтвердила представитель Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Нина Пелевина. По данным местных СМИ, компания планирует построить на месте башни ледовую арену.
По ее словам, сейчас на башне находятся трое человек. Восьмерых задержали и передали правоохранителям.
Нина Пелевина: «Подтверждаем факт незаконного проникновения на объект и нападения на охрану группы граждан. Восемь лиц задержаны и переданы сотрудникам органов внутренних дел. Трое нарушителей находятся на башне. На месте работают представители компании, полиции и МЧС».
Как сообщает портал Е1.ru, забравшиеся на башню активисты требуют провести городской референдум по поводу ее сноса.
По ее словам, сейчас на башне находятся трое человек. Восьмерых задержали и передали правоохранителям.
Нина Пелевина: «Подтверждаем факт незаконного проникновения на объект и нападения на охрану группы граждан. Восемь лиц задержаны и переданы сотрудникам органов внутренних дел. Трое нарушителей находятся на башне. На месте работают представители компании, полиции и МЧС».
Как сообщает портал Е1.ru, забравшиеся на башню активисты требуют провести городской референдум по поводу ее сноса.
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